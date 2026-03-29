¿Es posible convertir la contaminación en energía en forma de combustible? Una investigación del campus de Toledo sueña con ello

Un equipo de la Universidad de Castilla-La Mancha, liderado por la catedrática Jesusa Rincón en el campus de Toledo, trabaja desde hace años en un proyecto que puede cambiar la forma de ver la contaminación: reconvertir de nuevo al CO₂ en combustible.

Para ello, los investigadores utilizan agua como agente reductor y aplican energía, ya sea mediante luz solar o electricidad ‘verde’. A ello suman los catalizadores, unas sustancias clave que contribuyen a que la reacción química se produzca de forma más rápida y eficiente. Así, el CO₂ puede convertirse en combustibles como metano o etanol, que luego pueden volver a usarse para generar energía.

Tres métodos diferentes con el mismo objetivo

El equipo trabaja con tres métodos: uno que usa la luz del sol (fotocatalítico), otro que usa electricidad renovable (electrocatalítico) y un tercero que combina ambos para intentar que el proceso sea más eficiente (fotoelectrocatalítico). Además, están investigando cómo mejorar estos sistemas utilizando biochar, un material que se obtiene a partir de lodos de depuradora, lo que permite valorizar también residuos.

Algunas preguntas clave para entender el proceso ¿Qué combustibles se podrían obtener con este proceso? Metano, Etanol, Metanol, Etano...

se podrían obtener con este proceso? Metano, Etanol, Metanol, Etano... ¿Para qué servirían? "Según el compuesto, se pueden usar como combustible para los aviones o coches , pero también como fuente de energía para generar electricidad o calor", explica la catedrática.

, pero también como fuente de energía para generar electricidad o calor", explica la catedrática. ¿Cómo es el proceso? Hay tres procesos diferentes, pero en todos ellos parten de la molécula del CO₂ y la transforman aplicándole energía . "Trabajamos sobre la molécula para devolverla a la forma que procede ", afirma.

. "Trabajamos sobre la molécula para ", afirma. ¿Es caro? Hoy por hoy es un proceso costoso , pero cada avance en eficiencia lo acerca a una solución competitiva para reciclar CO₂ a gran escala.

, pero cada avance en eficiencia lo acerca a una solución competitiva para reciclar CO₂ a gran escala. ¿Cuánto puede tardar en ser real? La experta confiesa que " ya hay plantas de electrocatalíticos , pero queda mucho trabajo por delante".

, pero queda mucho trabajo por delante". ¿Qué avance significaría? "La clave es que el CO₂, en vez de contaminar, se convierte de nuevo en energía".

El objetivo es claro: crear un ciclo en el que el CO₂ deje de ser un problema y se convierta en un recurso, aunque el proceso es complejo y aún está en desarrollo. Y lo más complicado del proceso es que "el CO₂ es una molécula muy complicada de transformar y es sin duda lo más difícil del proceso", explica Jesusa Rincón. Ahora se encuentran en una fase en la que están trabajando con los tres procesos de transformación en paralelo, y comienzan a trabajar con el biochar, que es clave.

Empezaron con las investigaciones en 2005, aunque no de forma regular hasta 2011. El equipo permanente está formado por cinco personas y otras tres que están realizando su tesis y van rotando. Es un proyecto que ilusiona en el campus de Toledo y que, paso a paso, va cogiendo forma con serios avances.

En España producimos más de 270 toneladas de CO₂ al año

En el pasado 2025 incrementamos las emisiones de CO₂ hasta alcanzar las 270.043,11 toneladas, lo que supone un incremento del 0,6 % sobre 2024, según un informe del Observatorio de la Sostenibilidad. Con respecto a 1990 las emisiones se han reducido en un 5,8 %, y el objetivo para 2030 es que hayan caído un 32 %.