UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
¿Es posible convertir la contaminación en energía en forma de combustible? Una investigación del campus de Toledo sueña con ello
Ocho investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha trabajan en este proyecto de forma regular desde 2011
Un equipo de la Universidad de Castilla-La Mancha, liderado por la catedrática Jesusa Rincón en el campus de Toledo, trabaja desde hace años en un proyecto que puede cambiar la forma de ver la contaminación: reconvertir de nuevo al CO₂ en combustible.
Para ello, los investigadores utilizan agua como agente reductor y aplican energía, ya sea mediante luz solar o electricidad ‘verde’. A ello suman los catalizadores, unas sustancias clave que contribuyen a que la reacción química se produzca de forma más rápida y eficiente. Así, el CO₂ puede convertirse en combustibles como metano o etanol, que luego pueden volver a usarse para generar energía.
Tres métodos diferentes con el mismo objetivo
El equipo trabaja con tres métodos: uno que usa la luz del sol (fotocatalítico), otro que usa electricidad renovable (electrocatalítico) y un tercero que combina ambos para intentar que el proceso sea más eficiente (fotoelectrocatalítico). Además, están investigando cómo mejorar estos sistemas utilizando biochar, un material que se obtiene a partir de lodos de depuradora, lo que permite valorizar también residuos.
Algunas preguntas clave para entender el proceso
- ¿Qué combustibles se podrían obtener con este proceso? Metano, Etanol, Metanol, Etano...
- ¿Para qué servirían? "Según el compuesto, se pueden usar como combustible para los aviones o coches, pero también como fuente de energía para generar electricidad o calor", explica la catedrática.
- ¿Cómo es el proceso? Hay tres procesos diferentes, pero en todos ellos parten de la molécula del CO₂ y la transforman aplicándole energía. "Trabajamos sobre la molécula para devolverla a la forma que procede", afirma.
- ¿Es caro? Hoy por hoy es un proceso costoso, pero cada avance en eficiencia lo acerca a una solución competitiva para reciclar CO₂ a gran escala.
- ¿Cuánto puede tardar en ser real? La experta confiesa que "ya hay plantas de electrocatalíticos, pero queda mucho trabajo por delante".
- ¿Qué avance significaría? "La clave es que el CO₂, en vez de contaminar, se convierte de nuevo en energía".
El objetivo es claro: crear un ciclo en el que el CO₂ deje de ser un problema y se convierta en un recurso, aunque el proceso es complejo y aún está en desarrollo. Y lo más complicado del proceso es que "el CO₂ es una molécula muy complicada de transformar y es sin duda lo más difícil del proceso", explica Jesusa Rincón. Ahora se encuentran en una fase en la que están trabajando con los tres procesos de transformación en paralelo, y comienzan a trabajar con el biochar, que es clave.
Empezaron con las investigaciones en 2005, aunque no de forma regular hasta 2011. El equipo permanente está formado por cinco personas y otras tres que están realizando su tesis y van rotando. Es un proyecto que ilusiona en el campus de Toledo y que, paso a paso, va cogiendo forma con serios avances.
En España producimos más de 270 toneladas de CO₂ al año
En el pasado 2025 incrementamos las emisiones de CO₂ hasta alcanzar las 270.043,11 toneladas, lo que supone un incremento del 0,6 % sobre 2024, según un informe del Observatorio de la Sostenibilidad. Con respecto a 1990 las emisiones se han reducido en un 5,8 %, y el objetivo para 2030 es que hayan caído un 32 %.
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