No te asustes si este domingo escuchas 30 campanadas “casi seguidas” en Toledo: el relojero de la Catedral, Daniel, prepara el cambio de hora

El cambio de hora volverá a hacerse visible -y audible- en Toledo mañana domingo. Mientras muchos relojes se ajusten automática, en la Catedral el proceso sigue siendo manual y forma parte de un oficio centenario que aún pervive. Al frente está Daniel Domínguez, regente de la histórica Relojería Domínguez, en pleno Casco Histórico, y cuarta generación de una saga familiar de relojeros con más de cien años de trayectoria.

"Soy la cuarta generación, llevo desde hace cinco años en la tienda, cuando se jubiló mi padre José Carlos", explica a este periódico, recordando cómo su bisabuelo Florentino aprendió el oficio de forma autodidacta: "En aquella época no había cursos de relojería, mi bisabuelo fue autodidacta y aprendió él solo el oficio". Ese conocimiento se ha transmitido de forma directa dentro de la familia: "Mi bisabuelo se lo enseñó a mi abuelo, y este a mi padre y mi padre a mí".

Más allá de su relojería... Daniel es el relojero de la Catedral de Toledo

Daniel, a sus 35 años, comenzó su trayectoria de relojero aprendiendo por las noches, "era cuando llegaba del trabajo que me ponía con mi padre a desmontar y montar las maquinarias internas". Al ser preguntado por cuál ha sido el reloj más grande con el que ha trabajado, Daniel lo tiene claro: "El de la Catedral".

Tras dos años sin funcionar y la jubilación del antiguo relojero, le llegó la propuesta a Daniel. Sin embargo, él no ha sido el primero de su familia en tomar este cargo... "Mi bisabuelo también trabajó en el mantenimiento del reloj de la Catedral. Luego no sé qué pudo que pasar que ni mi abuelo ni mi padre tuvieron el cargo. Llevo casi un año y voy todas las semanas a darle cuerda", explica. Un legado que se mantiene con un trabajo minucioso: "A veces hay que desarmar toda la maquinaria y corregir las pequeñas holguras", explica.

Daniel desvela uno de los secretos de este reloj...

Este, junto al reloj de la Iglesia de Burguillos, son los dos más grandes que mantiene. Y no solo con ello, Daniel nos devela uno de sus secretos... y es que este reloj sonoro de la catedral "está adelantado un minuto". Esto se debe a una "cuestión técnica personal", confiesa. "Por el tema de la variación que tiene al ser un reloj al que se le da cuerda todas las semanas, prefiero que vaya un minuto adelantado a que vaya en algún momento retrasado".

Un reloj que visitará este domingo Daniel, porque el momento del cambio de hora convierte este trabajo en algo visible para la ciudad. No te asustes si este domingo, a las nueve de la mañana, escuchas una larga secuencia de campanadas "casi seguidas". Es uno de los relojes de la Catedral ajustándose. "A y cuarto suena una vez, compuesto por dos campanas; a y media, dos veces; a menos cuarto, tres; y en punto, cuatro veces más las campanadas que correspondan", explica. Llegando así hasta 30 muy seguidas.

Más allá del sonido, el gesto resume siglos de historia: medir el tiempo con precisión, paciencia y oficio, manteniendo viva una tradición que sigue marcando el ritmo de la ciudad.