Todo lo que tienes que saber sobre la procesionaria en Toledo: la oruga que pone en riesgo tu salud y la vida de mascotas

Con las subidas de temperaturas y la llegada de la primavera, hay un peligro que vuelve aparecer en las zonas verdes del que Toledo no se va a librar. Cada año, el temor por la oruga procesionaria crece, conforme los vecinos de las ciudades se van concienciando del peligro de esta larva, un riesgo para nuestra salud y para la vida de tu mascota.

La oruga procesionaria tienen miles de pelos que al liberarse, por tocarlas, pisarlas o morderlas en el caso de las mascotas, liberan unas toxinas muy peligrosas. Para las personas hay riesgo de reacciones alérgicas muy graves, con dificultad para respirar o irritaciones complicadas en la piel.

Cómo actuar cuando te cruzas con una oruga procesionaria en Toledo

El contacto de la oruga procesionaria es especialmente delicado, para niños, alérgicos o las mascotas. En el caso de los perros, son los peores escenarios. Pueden llegar a perder la lengua e, incluso la vida.

En esta época, más que nunca, hay que estar muy atento por las zonas en las que caminamos, vamos de ruta o sacamos a pasear a nuestras mascotas por Toledo. Las reconocemos fácilmente porque avanzan como su nombre indica, en fila. Cualquier contacto, por mínimo que sea, puede dejar difíciles secuelas.

Cuando nos encontramos con una oruga procesionaria, hay que tener en cuenta diferentes puntos. Para empezar, saber que son igual de peligrosas en niños y personas alérgicas. Si nos aparece una, hay que evitarla a toda costa, cualquier estímulo que las ponga en alerta les hace soltar las toxinas.

Procesionaria del pina, más conocida como "oruga procesionaria" / Ayuntamiento de Alpedrete

No hay que tocarla, ni con un palo ni con el pie, no sirve de nada "romper la fila". Lo mejor que podemos hacer es dejar que sigan su camino para que cumplan su ciclo, manteniendo distancia La recomendación es no frecuentar zonas de pinos estos días, llevar el cuerpo cubierto de ropa y utilizar gafas y gorra.

Los pelos se pueden quedar en la ropa, hay que lavarla y limpiarte con agua fría si te pica la piel. También es fundamental no restarle importancia. Aunque parezca que no hay síntomas, no siempre son inmediatos, pueden salir progresivamente, así que no dudes en ir al médico.

Las orugas procesionarias aparecen sobre todo en zonas de pinos, pero sus nidos son bolsones grandes que parecen algodón de azúcar y cuelgan de muchos tipos de árboles. En Toledo, podemos encontrarlas en zonas de mucho arbolado, como el parque de las Tres Culturas, el Parque de la Vega o de los Gavilanes.

Las medidas del Ayuntamiento de Toledo frente a la oruga procesionaria

En el caso de que el afectado por la orugra procesionaria sea tu perro, los veterinario tienen claro los consejos que pueden marcar la diferencia. Es importante no tocar a la mascota sin protección.

Ve al veterinario inmediatamente, no debes confiar en remedios caseros. No dejes que el perro se lama o se rasque, puede ser un movimiento que favorece a que se expanda la toxina.

Lo mejor siempre es llevar a tu mascota controlada en las zonas de riesgo. Pasear con el perro suelto en zonas con pinos o sin prestar atención aumenta el riesgo.

Desde hace años, los gobiernos regionales y municipales están muy concienciados con esta problemática. En el caso de Castilla- La Mancha, sus medidas se alargan durante todo el año, no solo en la época de la oruga procesionaria, para identificar las zonas donde tienen los nidos y proceder a su retirada. Además, se instalan trampas.

En el Ayuntamiento de Toledo, hay un proceso de meses para localizarlas y en las zonas en los que son avistadas, dar paso a la fumigación. Es importante avisar a las instituciones, si se ven.