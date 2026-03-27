La Semana Santa 2026 comienza en Toledo: esta es la única procesión prevista para el Viernes de Dolores

La Semana Santa de Toledo ha comenzado y desde este Viernes de Dolores ya se podrán disfrutar procesiones en la ciudad. Esta festividad es una de las más esperadas en la capital regional y habrá una gran afluencia entre toledanos y visitantes.

En este inicio de la Semana Santa toledana, se podrá disfrutar en las calles de una sola procesión, pero una de las más importantes en la ciudad. La Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad comenzará su estación de penitencia por las calles de la ciudad.

A las 23:00 horas será la salida de su templo, la Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina. A partir de ese momento, pasarán por los puntos más emblemáticos de Toledo.

En concreto, el recorrido de Nuestra Señora de la Soledad será: Calle Santa Justa, Calle de la Plata, Plaza de San Vicente, Calle Cardenal Lorenzana, Calle Navarro Ledesma, Plaza Amador de los Ríos, Calle Nuncio Viejo, Calle Hombre de Palo, Cuatro Calles, Calle Comercio, Calle Sillería, Calle Cadenas, Plaza de la Ropería, Calle Santa Justa y termina, de nuevo, en la Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina.

Recorrido Nuestra Señora de la Soledad en la Semana Santa de Toledo / Semana Santa de Toledo

La Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Toledo es una antigua hermandad fundada en el siglo XVII (1644) en la ciudad de Toledo, dedicada al culto de la Virgen de la Soledad, que representa el dolor de María tras la muerte de Cristo. A lo largo de su historia ha mantenido una fuerte tradición, a pesar de dificultades como la pérdida de su imagen original en un incendio en 1873.