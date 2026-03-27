Los regentes del quiosco Catalino se presentarán a concurso para mantener su churrería en el Parque de la Vega: "Tendremos que poner una velita"

La histórica churrería Catalino del parque de la Vega de Toledo encara una nueva etapa enmarcada por la incertidumbre. Tras ocho décadas siendo un referente del desayuno en la capital toledana, sus responsables deberán competir en un proceso público para poder regresar a su ubicación en el parque -que permanecerá en obras como mínimo hasta el próximo 30 de junio-. "Nos vamos a presentar", afirma a este periódico Jose, uno de sus gerentes, decidido a mantener vivo el negocio.

Han pasado casi tres meses desde que la churrería, junto con el resto de establecimientos del parque, echara la persiana después de que abriera sus puertas en 1946. Ocho décadas siendo el punto de encuentro y ligado a la rutina diaria de innumerables vecinos y figuras relevantes de la ciudad como José Bono, expresidente de Castilla-La Mancha y exministro de Defensa.

La noticia "nos cayó como un jarro de agua fría"

Jose y Quili, regentes de la churrería Catalino, se presentarán al concurso convocado por el Ayuntamiento de Toledo para regularizar la situación del espacio, que durante años ha funcionado sin contratos formales ni licitación pública, sino mediante concesiones en precario y acuerdos entre partes. Este cambio supone un giro importante en la gestión de estos quioscos tradicionales de la ciudad.

La churrería, junto a los otros cinco establecimientos del parque, saldrán a concurso público del Ayuntamiento de Toledo / Archivo

La noticia, recibida el pasado lunes, no fue fácil de asimilar. "Nos ha caído como un jarro de agua fría", reconoce Jose, que admite que ahora deben adaptarse a un nuevo escenario. Aun así, no pierden la esperanza. "Me imagino que habrá más gente que se presente, habrá que poner una velita", señala sobre la competencia que previsiblemente se presentará.

Los interesados podrán presentar sus propuestas hasta las 23:59 horas del 8 de abril. A partir de entonces, habrá que esperar en torno a un mes para saber si los toledanos podrán seguir tomando los churros de Catalino en el parque de la Vega.

Una de sus grandes preocupaciones está relacionado con el precio del nuevo establecimiento, el cual será de 2.500 euros mensuales. "Es mucho más de lo que pagábamos antes, pagábamos casi la mitad. Habrá que ajustar precios y adaptarse", explica Jose.

Así será la nueva churrería del Parque de la Vega de Toledo

Con una superficie de 106,70 metros cuadrados construidos, 77,80 serán metros útiles. La churrería dispondrá de cocina, almacén y una terraza de 80 metros con posibilidad de cerramiento acristalado. La licitación pública del ayuntamiento de la churrería, y de los otros cinco establecimientos, será por siete años y tendrá alquileres diferenciados según la actividad, respetando los usos tradicionales de la churrería, horchatería, restauración y encurtidos.

Así serán los quioscos del Parque de la Vega de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Mientras tanto, la churrería Catalino sigue trabajando desde un local alquilado en el barrio del Polígono, centrada en encargos y reparto a clientes habituales. Desde allí mantienen la actividad diaria, a la espera de la resolución que marcará su futuro. Su objetivo es claro: regresar a un lugar que forma parte de la memoria colectiva de Toledo.