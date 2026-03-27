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Operación salida Semana Santa 2026, en directo: las dos carreteras "más conflictivas" para circular por Toledo
La Dirección General de Tráfico ha preparado una operación salida de Semana Santa donde se prevén casi tres millones de desplazamientos por Castilla-La Mancha
A las 15 horas de este viernes, 27 de marzo, arranca oficialmente la primera fase de la operación especial de tráfico de Semana Santa. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 17 millones de desplazamiento por carretera durante los diez días de vacaciones. En este periodo están previstos 2,9 millones de desplazamientos por las vías de Castilla-La Mancha, donde la segunda fase se alargará un día más, hasta la medianoche del lunes 6 de abril, al ser festivo en esta región. También lo es en otras seis comunidades autónomas: Baleares, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana.
Rafa Sardiña
Las carreteras "más conflictivas" para circular en la operación salida de Semana Santa en Toledo
En cuanto a los puntos conflictivos en las carreteras de la región durante la Semana Santa, la DGT ha señalado en la provincia de Toledo los siguientes tramos con posibles retenciones: en la autovía A-4, en la salida del kilómetro 52 (Casilla de la Dolores), en el kilómetro 62 (enlace con la N-301) y en el kilómetro 67,5 (enlace con la R-4); y en la autovía A-5, en el kilómetro 76 (Maqueda) y en el kilómetro 100 (Cazalegas).
EPE
El año pasado fallecieron 27 personas por estas fechas
En la Semana Santa de 2025, fallecieron 27 personas en 26 siniestros de tráfico, de los cuales 8 eran motoristas.
Consejos de la DGT para viajar en Semana Santa de forma segura
La DGT insiste en la importancia de planificar el viaje con antelación por la ruta más segura para evitar imprevistos, además de informarse del estado de las carreteras y de cualquier incidencia que pueda surgir en el camino a través de las cuentas de X, los boletines informativos en radio y televisión, o bien llamando al teléfono 011. Además, recordar no usar el teléfono móvil mientras se conduce; no conducir ni dejar a nadie que conduzca si se ha ingerido alcohol u otras drogas y respetar los límites de velocidad, así como el resto de las normas de tráfico. Lo importante es llegar y volver para contarlo.
Así está ahora mismo la A-4, que conecta Toledo con Andalucía, uno de los destinos de la Semana Santa
La A-4, que conecta la Comunidad de Madrid con Andalucía, a la altura de Toledo, con tráfico, pero sin congestión ni paradas frecuentes. El sur peninsular es uno de los destinos preferidos por los españoles para las vacaciones de Semana Santa, no solo para disfrutar de las procesiones de Sevilla, Málaga o Granada, sino para pasar unos días de descanso en los destinos de playa. Aunque la operación especial de tráfico arranca a las 15 horas, los más previsores han adelantado los viajes para evitar los atascos que se prevén justo al mediodía de este Viernes de Dolores.
Regina Ruiz
Comprueba aquí si tu baliza V16 es legal y los consejos de los abogados de Toledo para evitar multas
En los últimos meses se habla mucho de la baliza luminosa V-16. Se trata de un dispositivo luminoso de emergencia que se coloca sobre el techo del vehículo, tiene que ser en la zona más alta al ser posible, pero nunca en el suelo, ni maletero, sino en la zona más visible y sin necesidad de bajar a la calzada. Además, están conectadas con la DGT, de modo que cuando se activan envían la ubicación del vehículo y alertan a otros conductores a través de paneles y navegadores.
Rafa Sardiña
Primera Semana Santa con la baliza V-16 obligatoria
Desde el pasado 1 de enero, en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo, es obligatoria la utilización del dispositivo de preseñalización de peligro V-16 con el fin de avisar al resto de usuarios de la vía. Se trata, por tanto, de la primera operación de salida de Semana Santa con la V-16 obligatoria en las carreteras españolas. Es una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable.
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