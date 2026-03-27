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Operación salida Semana Santa 2026, en directo: las dos carreteras "más conflictivas" para circular por Toledo

La Dirección General de Tráfico ha preparado una operación salida de Semana Santa donde se prevén casi tres millones de desplazamientos por Castilla-La Mancha

Operación especial de Semana Santa en Castilla-La Mancha

Operación especial de Semana Santa en Castilla-La Mancha / EFE

Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Toledo

A las 15 horas de este viernes, 27 de marzo, arranca oficialmente la primera fase de la operación especial de tráfico de Semana Santa. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 17 millones de desplazamiento por carretera durante los diez días de vacaciones. En este periodo están previstos 2,9 millones de desplazamientos por las vías de Castilla-La Mancha, donde la segunda fase se alargará un día más, hasta la medianoche del lunes 6 de abril, al ser festivo en esta región. También lo es en otras seis comunidades autónomas: Baleares, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana.

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Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Las carreteras "más conflictivas" para circular en la operación salida de Semana Santa en Toledo

En cuanto a los puntos conflictivos en las carreteras de la región durante la Semana Santa, la DGT ha señalado en la provincia de Toledo los siguientes tramos con posibles retenciones: en la autovía A-4, en la salida del kilómetro 52 (Casilla de la Dolores), en el kilómetro 62 (enlace con la N-301) y en el kilómetro 67,5 (enlace con la R-4); y en la autovía A-5, en el kilómetro 76 (Maqueda) y en el kilómetro 100 (Cazalegas).

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Así está ahora mismo la A-4, que conecta Toledo con Andalucía, uno de los destinos de la Semana Santa

A-4, que conecta Madrid con Andalucía, a la altura de Toledo

A-4, que conecta Madrid con Andalucía, a la altura de Toledo / DGT

La A-4, que conecta la Comunidad de Madrid con Andalucía, a la altura de Toledo, con tráfico, pero sin congestión ni paradas frecuentes. El sur peninsular es uno de los destinos preferidos por los españoles para las vacaciones de Semana Santa, no solo para disfrutar de las procesiones de Sevilla, Málaga o Granada, sino para pasar unos días de descanso en los destinos de playa. Aunque la operación especial de tráfico arranca a las 15 horas, los más previsores han adelantado los viajes para evitar los atascos que se prevén justo al mediodía de este Viernes de Dolores.

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