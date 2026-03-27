Operación salida Semana Santa 2026, en directo: las dos carreteras "más conflictivas" para circular por Toledo

Primera Semana Santa con la baliza V-16 obligatoria

Desde el pasado 1 de enero, en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo, es obligatoria la utilización del dispositivo de preseñalización de peligro V-16 con el fin de avisar al resto de usuarios de la vía. Se trata, por tanto, de la primera operación de salida de Semana Santa con la V-16 obligatoria en las carreteras españolas. Es una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable.