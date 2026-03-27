La AEMET lanza, por fin, su predicción: ¿Qué tiempo hará esta Semana Santa en Toledo?

La Semana Santa es una de las celebraciones más esperadas del año en España. Un tiempo en el que se respira tradición, cultura y devoción en todo el país. En ciudades como Toledo, con su riqueza histórica y su atmósfera única, esta celebración adquiere un carácter aún más especial, atrayendo tanto a locales como a visitantes.

Más allá de su significado religioso, la Semana Santa también es un momento clave en el calendario social y turístico de cada ciudad. En este contexto, la previsión meteorológica se convierte en un factor importante que puede influir en el desarrollo de los actos y planes de quienes esperan con ilusión estos días.

Ha llegado la primavera, y Toledo lo sabe

La realidad es que el tiempo para la Semana Santa en Toledo no podría ser mejor. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la próxima semana va a ser una de esas que confirmarán el paso de estaciones que vivimos la semana pasada. Porque sí. La época primaveral ha llegado.

Catedral de Toledo / Web oficial de Turismo de Toledo

La previa del inicio de la Semana Santa ya muestra indicios de lo que se podrá vivir la semana que viene. Durante el día de hoy, viernes, y mañana sábado, los cielos de Toledo estarán totalmente despejados, con un sol radiante desde la mañana hasta que se esconda al atardecer.

¿Y la temperatura? Ideal. Los termómetros marcarán la misma temperatura ambos días. Cuatro grados de mínima, que se notarán a primera hora del día y al anochecer, y 20º C de máxima, que se disfrutarán durante gran parte del día.

Esta tendencia continúa durante Semana Santa

El único día de toda la semana en el que las temperaturas vivirán un pequeño descenso será el domingo. Tres grados de mínima por 16 de máxima, lo que sigue siendo una buena noticia. Sin embargo, la Semana Santa trae mejores previsiones todavía, donde el único punto negativo podrá ser el viento.

No obstante, las temperaturas irán aumentando con el paso de los días, siendo superiores a los 20º C en varias jornadas consecutivas. Martes y miércoles, días 31 de marzo y 1 de abril respectivamente, la máxima será de 22º C. El mejor día de la semana, el Jueves Santo, cuando los termómetros alcanzarán los 24º C.

Temperaturas esperadas para la Semana Santa en Toledo / AEMET

Asimismo, la lluvia no hará ningún intento de interrumpir esta festividad nacional. No hay probabilidades de precipitaciones para ninguno de los días, por lo que las distintas celebraciones y procesiones podrán realizarse con normalidad.

La Semana Santa en Toledo comienza el Viernes de Dolores

Cabe recordar que hoy, Viernes de Dolores, los vecinos de Toledo ya podrán disfrutar una procesión en la ciudad. Una sola, pero también una de las más importantes. La Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad comenzará su estación de penitencia por las calles.

La salida de su templo, la Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina, está prevista para las 23:00 horas. A partir de ese momento, la procesión pasará por los puntos más emblemáticos de Toledo.