Toledo adelanta la recogida de basura por Semana Santa: el nuevo horario que afecta a todos los vecinos

La Semana Santa es una de las grandes celebraciones de Toledo, lo que implica que van a ser unos días de mucho movimiento, tanto de vecinos como visitantes y en los que hay que intensificar la limpieza. La concejal de Obras y Servicios, Loreto Molina, presentó el dispositivo especial que han diseñado desde el ayuntamiento de la ciudad. El objetivo de este operativo es que la localidad que “luzca su mejor cara” ante la gran afluencia de personas que se darán cita en el Casco Histórico.

Así es el dispositivo de limpieza de la Semana Santa de Toledo

El dispositivo de limpieza que habrá durante la Semana Santa de Toledo ya ha comenzado. Desde el ayuntamiento de la ciudad han explicado que los primeros pasos fueron la eliminación de pintadas, pegatinas y la puesta a punto de papeleras. Además, “se está incidiendo en la limpieza con desengrasantes en zonas críticas para eliminar lixiviados y evitar resbalones, asegurando que el pavimento esté en óptimas condiciones para el paso de las cofradías”.

En concreto, el servicio de limpieza del Casco Histórico, está compuesto por 21 operarios. En función de cómo avance el calendario de los actos religiosos, este operativo se irá reforzando diariamente. Es decir, el Viernes de Dolores, 27 de marzo, el servicio alcanzará los 25 efectivos; mientras que el Lunes, Martes y Miércoles Santo, el equipo contará con 26 operarios y se incorporará maquinaria específica según el recorrido.

Los vecinos de Toledo ya saben que uno de los días grandes en su Semana Santa es el Jueves Santo, por tanto, de los de mayor afluencia y procesiones. También se reflejará en el servicio de limpieza, que incluirá 18 personas más, sumando un total de 39 operarios. El Viernes Santo, jornada de máxima actividad, contará con un refuerzo de 26 personas, alcanzando los 47 efectivos a pie de calle.

La Cofradía de la Caridad de la Semana Santa de Toledo es la más antigua de España / Cofradía de la Caridad

"Tendremos brigadas de limpieza haciendo el seguimiento de las procesiones en distintos puntos para que el recorrido esté impecable en todo momento". Otro punto importante es que se aumentará la frecuencia de vaciado de papeleras debido a la alta densidad de público.

Un punto que afecta a los vecinos de Toledo y que deben tener en cuenta es que se va a adelantar la recogida de basura a las 22:00 horas. Desde el ayuntamiento de la ciudad, han hecho un llamamiento a la colaboración de los comerciantes y ciudadanos. Esperan que se pueda mantener la limpieza en la localidad, agradeciendo de antemano el apoyo de la Policía Local para facilitar el acceso de las máquinas de limpieza entre las multitudes.

Van a ser unos días de mucha actividad en la capital regional. La concejala también ha confirmado que tras los informes técnicos sobre el estado de las obras en la zona del Parque de La Vega se ha decidido mantener el área cerrada hasta la finalización total de los trabajos.

"Queremos actuar con total garantía y asegurar que los materiales asienten correctamente", ha explicado Molina. Aunque el plazo oficial de entrega de la obra es el 30 de junio, la concejal ha abierto la puerta a una apertura anticipada si los trabajos concluyen antes de tiempo, priorizando siempre la calidad y durabilidad de la intervención.