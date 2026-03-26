Los tres motivos que hacen a la Semana Santa de Toledo "única" en España, según un experto en esta fiesta

La Semana Santa es de esas celebraciones que los vecinos de Toledo tienen marcadas en rojo en el calendario. La ciudad es uno de los puntos más especiales de España para disfrutar de esta fiesta, a pesar de no ser de las más reconocidas.

Daniel Valencia (@danivalencia_actor) es experto en la Semana Santa de Toledo, además de en otras ciudades. Su nuevo libro, ‘Toledo es pasión’ ya va por su segunda edición y se ha convertido en una guía para dar valor a esta festividad de la localidad, además de conocer sus curiosidades.

Los puntos que hacen diferente a la Semana Santa de Toledo

El joven toledano Daniel Valencia recuerda que, aunque muchos no lo saben, hasta la Guerra Civil, la Semana Santa era la fiesta grande de Toledo, por encima del Corpus. Las consecuencias del conflicto armado hicieron que se perdiera parte de la tradición, pero se vive con mucha intensidad y devoción. De hecho, la ciudad cuenta con peculiaridades que la convierten en un escenario único para vivir esta fiesta en el país, conquistando a todo el que la vive.

El primer punto que hace especial esta celebración toledana es su entorno, conocida por ser "la Pequeña Jerusalén". Valencia recoge en su libro el testimonio de personas que han peregrinado Jerusalén. Para ellos, Toledo es la localidad que más se asemeja a estos escenarios históricos, dejando una experiencia irrepetible para disfrutar de la Semana Santa, con postales memorables que no se repiten en otras ciudades.

El Casco Histórico deja el ambiente ideal para disfrutar de estas fechas tan señaladas. Sus iglesias y calles empedradas crean un ambiente que parece sacado del pasado, reforzando la tradición en la ciudad.

'Toledo es pasión' es el libro de Daniel Valencia que recoge todas las historias de la Semana Santa Toledana / cedida

El segundo punto que distingue a este evento es su horario. En la capital regional, todas las procesiones, menos 3, salen de noche. Es de las pocas Semanas Santas de España en las que la mayoría de sus recorridos son en horario nocturno. Las hermandades suelen estar en la calle a partir de las 20:00, volviendo a sus templos a altas horas de la madrugada, favorece al silencio y la introspección, además hay un mayor impacto visual, disfrutando de estos impresionantes pasos a la luz de las velas.

El último punto, no menos importante, es su impresionante patrimonio histórico y artístico. Las tallas y las parroquias tienen siglos de historia. En pocas ciudades se pueden ver piezas, las más antiguas son del siglo XIII, tan bien conservadas en las calles, posiblemente las más antiguas de España.

La cofradía más antigua del mundo está en Toledo

En el año 1085 nace la primera cofradía de España. A pesar de lo que muchos puedan creer, no es de Andalucía o de Castilla y León, sino de Toledo.

La Cofradía de la Caridad no empezó con una procesión o una imagen. Comenzó para dar sepultura a los muertos, por medio del Cid Campeador y Alfonso VI, en un momento muy complicado. Tras la toma de la ciudad, la cifra de fallecidos era abrumadora y no había cementerios o servicios sociales que hicieran esa función.

Crearon el Pradito de la Caridad, un espacio para que descansaran esas personas, comenzando un camino de 940 años de solidaridad. El secreto de esta cofradía para durar tanto tiempo dicen que es sus ganas de caridad, con más de 250 hermanos comprometidos en ayudar a los demás.

En su historia, han tenido funciones de todo tipo, como rescatar a personas que se ahogaban en el río, acompañar a las familias, cuidar de los enfermos o, en la Edad Media, recaudaban la dote para mujeres que no la tenían. Es uno de los grandes símbolos de la Semana Santa de Toledo.

La Cofradía de la Caridad de la Semana Santa de Toledo es la más antigua de España / Cofradía de la Caridad

El lado opuesto es Quillo, el cura que mueve masas, pero con una cofradía mucho más reciente. Lo que comenzó como una promesa personal hace 17 años se ha convertido en un fenómeno que moviliza a cientos de personas en Toledo.

La Cofradía del Cristo Nazareno Cautivo, fundada en 2009, es hoy la más numerosa de la ciudad con 815 hermanos y un crecimiento constante, especialmente en el barrio del Polígono, donde tiene su esencia. "El secreto de la cofradía es la gente", resume a la CRónica el padre Quillo, consiliario de la hermandad.

Su origen está marcado por un momento íntimo: "Le prometí a mi padre que había que hacer algo para que los hombres vuelvan a la iglesia y cuando falleció eso hice", recuerda. De ahí nació una hermandad dedicada solo a Jesús y con una única imagen, un Cristo "que habla con la mirada".

La cofradía cuenta con tres salidas al año. La primera recorre el barrio el primer sábado de marzo; la segunda es el traslado, una caminata de 11 kilómetros hasta el centro con cientos de participantes; y la tercera, el Lunes Santo por la noche, cuando procesiona desde la Catedral en uno de los momentos más emotivos de la Semana Santa.

Además, dispone de banda propia, la Agrupación Musical Cautivo, con unos 80 cofrades, reflejo del arraigo y la implicación de todo un barrio. Pero más allá de las procesiones, su fuerza está en el barrio: "Somos ya tres generaciones, que se transmite de padres a hijos". Una devoción cercana que explica por qué, en tan poco tiempo, ha logrado movilizar a cientos de fieles.