Qué es la salmonelosis: claves del brote en un colegio de Talavera de la Reina que afecta a 47 alumnas

Un total de 47 alumnas del colegio Compañía de María, en Talavera de la Reina (Toledo), han sufrido un brote de salmonelosis por ingerir un alimento en mal estado, y 14 de ellas han tenido que ser ingresadas en el Hospital Nuestra Señora del Prado, una de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El brote de salmonelosis se ha achacado a que hayan comido “algo en mal estado”, por lo que se han enviado muestras del menú al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda (Madrid) para realizar la trazabilidad del brote y poder encontrar el origen de la intoxicación. Se trata de una infección alimentaria provocada por la bacteria salmonela, un microorganismo que vive en los intestinos de animales y humanos y que se expulsan por las heces.

Según la Organización Mundial de la Salud, son las aves y los reptiles los principales portadores de este tipo de bacterias.El proceso de infección se desencadena cuando consumimos alimentos contaminados por la bacteria, que supera el pH de nuestros jugos gástricos. Estos microorganismos consiguen alcanzar el intestino y allí se reproducen de forma muy rápida.

Síntomas y tratamiento de la salmonelosis

Una vez que la salmonela comienza a reproducirse en nuestro intestino, los síntomas comenzarán a aparecer entre las 6 y las 72 horas después de haber comido el alimento infectado.

A partir de ese momento la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) explica que podemos sufrir:

Náuseas o vómitos .

. Fiebre , que se puede extender durante 2 o 3 días.

, que se puede extender durante 2 o 3 días. Diarrea durante entre 4 y 10 días. En algunos casos las heces pueden llegar a tener un aspecto sanguinolento.

durante entre 4 y 10 días. En algunos casos las heces pueden llegar a tener un aspecto sanguinolento. Dolor abdominal.

En general se trata de una infección leve y los síntomas remitirá en una semana como mucho.

La salmonelosis es una intoxicación alimentaria muy frecuente sobre todo en verano / Pixabay

¿Se puede complicar la salmonelosis?

Los especialistas en digestivo advierten que en algunas ocasiones la infección se puede complicar. Así que hay que acudir a un especialista para que valore que está pasando siempore que:

Si los síntomas no remiten en el plazo de más o menos una semana El dolor es severo El paciente no puede comer ni beber La fiebre sube de los 38ºC Aparece sangre en los vómitos o las heces.

Algunos consejos para prevenir la salmonelosis

Cuando nos intoxicamos con salmonella lo más normal es que algo haya fallado en la manipulación, la conservación o la higiene alimentaria.

Así que debemos extremar estos aspectos en nuestra cocina y en el hogar, sobre todo durante los meses de verano.

Algunas de las recomendaciones de los expertos en aparato digestivo son: