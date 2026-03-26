El Plan Integral Toledo Recicla incrementó el reciclaje de vidrio en un 3,5%: hasta 840 toneladas recogidas

El concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes de Toledo, Rubén Lozano, y el gerente de Ecovidrio en Castilla-La Mancha, Carlos del Corte, han presentado hoy los datos del reciclaje de vidrio en la ciudad de Toledo durante el año 2025.

Los datos han demostrado que, el año pasado, la recogida selectiva de envases de vidrio aumentó en un 3,5% y alcanzó las 840 toneladas. Todo ello fue posible gracias al Plan Integral Toledo Recicla, impulsado por el Ayuntamiento de Toledo y Ecovidrio y al compromiso de los ciudadanos con la gestión de residuos.

Éxito del Plan Integral Toledo Recicla

Así, cada toledano depositó unos 9,6 kilos de envases de vidrio en los contenedores verdes, el equivalente a 33 envases por persona y en un contexto de caída del consumo estimada en el 2%. Estas cifras han evitado la emisión de más de 487 toneladas de CO₂ a la atmósfera, lo que equivale a las emisiones de 227 coches. En total, han permitido ahorrar más de 599 MWh de energía.

En este sentido, el concejal del río Tajo, Medioambiente y Deportes, ha celebrado el éxito de esta política medioambiental y ha recordado que el Plan Integral Toledo Recicla, "llevaba muchos años atascado en este Ayuntamiento".

Por su parte, Carlos del Corte ha señalado que este crecimiento del 3,5% que ha alcanzado la ciudad de Toledo "no viene de la nada", sino que demuestra que el trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Toledo da sus frutos.

Confianza en seguir aumentando esos datos en 2026

Lozano ha mostrado su satisfacción por este incremento y ha agradecido su implicación a los toledanos y a la hostelería de la ciudad. Además, ha recordado que Toledo es una ciudad con 88.000 habitantes en la que, hasta el pasado mes de agosto, 10.000 vecinos no tenían la posibilidad de reciclar cerca de sus domicilios en el Casco Histórico.

Carlos del Corte (Ecovidrio), durante la presentación del día de hoy / Ayuntamiento de Toledo

Gracias al Plan Integral Toledo Recicla se pudieron instalar 48 contenedores de 240 litros en todo el Casco Histórico y, además, se puso en marcha una campaña de información dirigida a más de 4.600 domicilios de la zona.

Por ello, confía en que, a lo largo del 2026, ese porcentaje se incrementará "y nos acercaremos a la media regional y nacional", según ha indicado el concejal.

Campañas dirigidas a la hostelería

A todo este plan se le deben sumar las nuevas rutas de la campaña 'Puerta a Puerta', dirigida a los 147 establecimientos hosteleros a los que se les entregó 130 cubos específicos para almacenar vidrio, y en los que se recogieron 113.000 kilos de vidrio durante el año pasado. Cabe recordar que el sector de la hostelería consume más del 52% de los envases de vidrio de un solo uso.

Este tipo de actuaciones se suman a otras medidas que el Ayuntamiento de Toledo ha impulsado para mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos del Casco Histórico. Entre ellas destacan la eliminación del bolseo, la puesta en marca de dos ecopuntos para facilitar el reciclaje en el barrio, o la implantación de puntos limpios móviles en toda la ciudad.