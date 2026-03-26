Harry Potter vuelve con una nueva serie en HBO... y Toledo lo celebra con un concierto en el Teatro de Rojas

El universo de Harry Potter vuelve a escena. El adelanto del tráiler de la nueva serie de HBO, basada también en los célebres libros de J.K. Rowling, no ha dejado indiferente a nadie. Una nueva adaptación para la pantalla pequeña que promete revivir las aventuras del mago más famoso de todos los tiempos, Harry Potter, junto a sus inseparables amigos Ron Weasley y Hermione Granger. Una historia que contará con un reparto renovado, pero manteniendo intacta la esencia que convirtió la franquicia en un fenómeno global.

Entre todos los elementos que han marcado a generaciones, hay uno que trasciende a la propia historia: su música. La banda sonora de la saga es reconocible desde sus primeros compases y es tan conocida como los personajes. Una sinfonía que puede llegar a poner los pelos de punta y, más aún si se escucha en directo... Y, para suerte de los vecinos de Toledo, no tendrán que esperar hasta diciembre de este año para volver a escuchar esta melodía.

Un concierto sinfónico que se teletransportará al universo Harry Potter

Entre la amplia programación ofrecida por el Teatro de Rojas, el próximo 24 de mayo un concierto sinfónico dedicado al universo de Harry Potter. La cita, programada a las 19:00 horas en el Palacio de Congresos "El Greco", contará con la interpretación de la Hesperian Symphony Orchestra, bajo la dirección de Antonio Ariza Momblant. Las entradas ya están a la venta en la web oficial del Teatro de Rojas con precios que oscilan entre los 14 y los 20 euros, dentro de la programación cultural del teatro.

Esta orquesta sinfónica española, con sede principal en Jaén, destaca por su versatilidad, interpretando desde grandes óperas hasta bandas sonoras de cine como la de Harry Potter y conciertos didácticos. Con más de 100 actuaciones a sus espaldas y más de 15 funciones de ópera al año, su propuesta en torno a Harry Potter no se limita a una simple interpretación, sino que busca recrear la atmósfera de la saga a través de una experiencia inmersiva, en la que la música adquiere todo el protagonismo.

Con una duración de una hora y media, esta cita en la capital toledana se enmarca además en una programación que apuesta por propuestas culturales capaces de conectar con varias generaciones del público. En este caso, la combinación entre actualidad y la potencia emocional de la música en directo, convierte al evento en una oportunidad casi única e inmersiva para todos los seguidores de la saga.