Descubren la vida 'secreta' de Isabel, una de Las Meninas más desconocidas de Velázquez

Pocas obras despiertan tanta fascinación como 'Las Meninas'. El cuadro de Diego Velázquez, analizado durante siglos, sigue revelando nuevas historias sobre quienes aparecen en él. Un documento conservado en el Archivo Histórico de la Nobleza, en Toledo, ha permitido profundizar en la figura de Isabel de Velasco, una de las meninas, y ahorrar nuevas pistas sobre otro de los personajes que aparecen en el lienzo.

La investigación, impulsada con motivo del Día Internacional de la Mujer, parte -como reconoce Alejandro Sierra, jefe de difusión, a este periódico- "de una intuición". "Teníamos la sospecha de que alguna de estas mujeres podía aparecer en archivos históricos”. Sin embargo, el proceso no fue directo. “Cuando buscas por nombre, muchas veces no aparece nada, porque los documentos no están descritos de esa manera”, explica.

¿Quién era Isabel de Velasco? Una de las Meninas del cuadro de Velázquez

Ante ese obstáculo, el equipo optó por reconstruir el contexto familiar. “Sabíamos que era de origen noble, así que empezamos a rastrear los títulos de su familia”, señala Sierra. En lugar de buscar directamente a Isabel de Velasco, "empezamos a mirar los títulos del padre", una pista que les condujo hasta los documentos de los duques de Frías. Ese camino llevó hasta fondos documentales donde apareció una pieza clave: una memoria previa al testamento de Isabel de Velasco, que permite conocer mejor sus últimos momentos y su entorno.

Transcripción del testamento de Isabel de Velasco / Archivo Histórico de la Nobleza

El documento ha terminado siendo clave para conocer más acerca de esta mujer, que fue dama de honor de la infanta Margarita y falleció con tan solo 20 años. En su lecho de muerte, Isabel le contó en el Palacio sus últimas voluntades al confesor. Este, las dejó escritas y le dio la carta al padre de la joven para que pudiera completar su testamento. Casi cuatro siglos después, tanto el testamento, como esta memoria, se conservan en el Archivo Histórico de la Nobleza. Una institución, ubicada en el Hospital de Tavera, donde se guarda gran parte de la documentación privada de la nobleza española.

La institución, bajo el Ministerio de Cultura, existe de forma independiente desde 1993 y se encarga de investigar estos documentos recogidos por el Estado. El trabajo del archivo resulta esencial en este tipo de hallazgos. Su labor no solo consiste en conservar documentos, sino en hacerlos accesibles y comprensibles para la investigación y la ciudadanía. “Son fuentes fundamentales para la historia, también para la historia de las mujeres, muchas veces ocultas en documentación privada”, subraya Sierra.

Nuevas pistas sobre el único personaje del que no se conoce la identidad: el guardadamas

Además, el documento abre nuevas hipótesis sobre el único personaje del cuadro cuya identidad sigue sin confirmarse. En la investigación del pintor Antonio Palomino, realizada en 1656, se reconocen todos los personajes excepto uno. En el documento analizado por el archivo "hablan de un guardadamas llamado Diego Ruiz Azcona", explica Sierra. Un dato significativo porque "ese personaje no había sido identificado en ningún momento". Aunque no hay certezas, sí “una posibilidad” que invita a seguir investigando.

¿Quiénes son el resto de personajes del cuadro de Velázquez?

Diego Velázquez fue el principal pintor de corte del rey Felipe IV, marcando el apogeo del barroco español. Fue nombrado pintor del rey en 1623 y luego pintor de cámara. Dedicó su vida a retratar a la familia real y decorar el palacio. Entre sus obras más destacables, se encuentra 'Las Meninas', pintada en 1656. En el cuadro se encuentra como protagonista a la infanta Margarita acompañada de sus damas de corte. Todos los personajes que aparecen en el cuadro son:

Estos son, uno a uno, los personajes que se encuentran en el cuadro de las Menina de Velázquez / Archivo