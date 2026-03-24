A LAS 16:30 HORAS
Toledo avanza con el proyecto 'Renace Tajo': nueva jornada de plantación de arbustos este miércoles
Esta nueva acción del proyecto 'Renace Tajo' busca renaturalizar el río, recuperar su biodiversidad y mejorar el entorno natural de la ciudad
Nueva acción de voluntariado abierta a toda la ciudadanía en Toledo. El Ayuntamiento, a través de su proyecto 'Renace Tajo', impulsa una nueva jornada dedicada a la plantación de arbustos en las inmediaciones del río. Una actividad disponible para toda la ciudadanía que tendrá lugar mañana, 25 de marzo, a las 16:30 horas.
Esta iniciativa forma parte de las acciones previstas para la renaturalizarión del río Tajo, un proyecto que busca recuperar su biodiversidad y mejorar el entorno natural de la ciudad. A principios de este mismo mes, el Ayuntamiento decidió crear una página web del proyecto donde informan de todas las actuaciones en la ribera del río.
Voluntariado en el río Tajo dirigido y abierto para todas las edades
Esta jornada voluntaria está dirigida a personas de todas las edades que deseen participar activamente en la mejora ambiental del entorno. Durante la jornada, las personas asistentes tendrán la oportunidad de colaborar en la plantación de especies arbustivas que contribuirán a estabilizar el terreno, crear hábitats para la fauna y reforzar la estructura vegetal del parque y su entorno fluvial.
La actividad contará, además, con el acompañamiento de personal técnico que explicará los objetivos del proyecto, las características de las especies plantadas y la importancia de estas acciones dentro de las estrategias de restauración ecológica.
Las personas interesadas en participar deben escribir a las redes sociales de Renace Tajo. No es necesario tener experiencia previa, solo ganas de colaborar en la construcción de un entorno más verde y saludable.
'Renace Tajo': un proyecto que comenzó hace seis meses
El programa 'Renace Tajo', que comenzó el pasado mes de octubre, se desarrolla con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.
El objetivo del mismo está bastante claro: hacer que el río Tajo renazca. Cabe destacar que esta iniciativa se aprobó y sus acciones comenzaron en 2025, 53 años después de que se prohibiese el baño en este río.
Durante los últimos meses se han realizado talleres fotográficos en las inmediaciones del río, así como jornadas de divulgación, que pretenden dar a conocer el proyecto así como la historia del propio Tajo, sin el que no se podría entender la ciudad de Toledo.
Acciones que buscan transformar por completo las inmediaciones del río Tajo
Este proyecto contempla renovar la zona de manera íntegra, con una serie de actuaciones ya contempladas, entre las que destacan:
- Un corredor verde con 1.300 árboles (sobre todo Almez, Sauce y Olmos).
- El proyecto incluye la construcción de un nuevo embarcadero en la zona del Puente de Galiana que permitirá, por primera vez, practicar deportes de remos en el río Tajo a su paso por Toledo.
- Se recuperarán ecosistemas fluviales.
- Eliminación del antiguo canal de la noria para favorecer la renaturalización del espacio y recuperar la continuidad ambiental de la ribera.
- Y, con todas estas actuaciones, se reducirán los riesgos de inundaciones en sus entornos.
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