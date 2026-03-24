MÚSICA
Así sonó la lira del cielo en la Catedral de Toledo, después de 223 años: un instrumento y sonido único en el mundo
Se trata de una réplica de la pieza original, que se encuentra en Bruselas desde el año 1902
Y finalmente, 223 años más tarde, la lira del cielo volvió a sonar en la Catedral de Toledo. No lo hacía desde la Semana Santa de 1803 este instrumento que en 1902 abandonó la ciudad y puso rumbo a Bruselas, donde todavía hoy se conserva.
Lo que sonó fue una réplica original creada por un artesano polaco, y su sonido angelical volvió a enamorar a todos. La noticia positiva es que Toledo ha recuperado la lira, aunque no sea la original, que es ya "irrecuperable, porque intentar arreglarla sería prácticamente dañarla al completo, porque habría que cambiar muchas piezas", nos explica Ulises Illán, director de la orquesta ‘Nereydas’, que fueron los encargados de interpretar las obras el pasado sábado.
"Es parte del ADN sonoro de la semana santa de Toledo"
Todo lo que es único en el mundo tiene un valor doble, y esta lira del cielo es para los expertos "parte del ADN de Toledo", porque se usaba en la Semana Santa de hace 200 años, y ahora volverá a hacerlo, porque el plan de la Catedral es conservar este instrumento... y que esta vez no acabe ni en Bruselas ni en ninguna parte del mundo que no sea el Casco Histórico toledano.
La pieza original fue construida en 1625 por fray Raimundo Truchado, y solo tres años más tarde la adquirió la Catedral toledana, que ahora recupera su pasado, lo que es suyo.
Y el pasado sábado estuvo lleno de casualidades: se ha recuperado la lira del cielo en el momento que se celebra el VIII centenario de la Catedral, además de que justo ese día se celebra cada año el Día Europeo de la Música Antigua. Y es pura casualidad cuando "se despertó la voz dormida de la lira, fue como inaugurar un sonido al público, porque nunca antes nadie la había escuchado en directo", afirma el director.
Todo lo que hay que saber sobre la lira del cielo
- ¿Qué es? "A los ojos parece un piano verde antiguo, y cuando abres la tapa, en vez de un arpa como un piano, aparece un mecanismo de ruedas que giran", explica Ulises Illán.
- ¿Cómo funciona? Se necesitan a dos personas para tocarla: una que toca las teclas y otra que gira una manivela, que hace girar las ruedas. Las cuerdas se acercan a las ruedas y suenan por frotación.
- ¿Por qué se llama así? Para el director tiene un sonido "suave, delicado, profundo, mágico... parece que baja del cielo, y por eso se llama lira del cielo", explica.
- ¿A qué se pareció su sonido? "A orquesta suave, a consort (conjunto) de violas", afirma el director. Un sonido angelical que ha vuelto a Toledo 223 años más tarde, y que ahora no se irá.
- ¿Quién la tocó? Juan José Montero, de la orquesta ‘Nereydas’, especializada en música antigua, y con especial atención en la música barroca, sacra y la ópera.
- ¿Cómo ha aprendido a tocarla? Este instrumento llevaba más de 200 años sin usarse, pero Juan José es organista y el funcionamiento es "igual".
- ¿Qué la relaciona con Da Vinci? Da Vinci, en su ‘Codex Atlanticus’, ya hablaba sobre el mecanismo de ruidos giratorios, el cual tiene la lira del cielo.
- ¿Dónde se ha creado la réplica? La ha creado un artesano polaco (Slawomir Zubrzycki), y gracias a ello la lira del cielo vuelve a estar en casa.
- ¿Cuánto ha costado la lira? El deán de la Catedral, entre producción, investigación y transportes, le ha dado un coste de "60.000 euros".
- ¿Por qué tiene un valor doble? Para Ulises porque primero es un gran "instrumento mueble, y lo segundo porque es algo único en el mundo".
- El significado de su pintura: dos tritones (Escila y Glauco) están raptando a una ninfa.
- ¿En qué lugares ha estado la original? Entró en la Catedral de Toledo en 1628, dos años más tarde de su creación, y en 1902 la compró el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas, donde sigue.
- ¿Por qué acabó en nuestra Catedral? Ulises sospecha que "el instrumento debió ser el regalo de alguien a un noble, y alguien de la Iglesia se debió enamorar de la lira, y por eso se quedó aquí".
- ¿Cuándo se puede usar la lira? Los planes de la Catedral pasan por "quedarse la lira", y este instrumento se tocará únicamente en Semana Santa, como en los antepasados de la ciudad.
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