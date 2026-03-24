Así sonó la lira del cielo en la Catedral de Toledo, después de 223 años: un instrumento y sonido único en el mundo

Y finalmente, 223 años más tarde, la lira del cielo volvió a sonar en la Catedral de Toledo. No lo hacía desde la Semana Santa de 1803 este instrumento que en 1902 abandonó la ciudad y puso rumbo a Bruselas, donde todavía hoy se conserva.

Lo que sonó fue una réplica original creada por un artesano polaco, y su sonido angelical volvió a enamorar a todos. La noticia positiva es que Toledo ha recuperado la lira, aunque no sea la original, que es ya "irrecuperable, porque intentar arreglarla sería prácticamente dañarla al completo, porque habría que cambiar muchas piezas", nos explica Ulises Illán, director de la orquesta ‘Nereydas’, que fueron los encargados de interpretar las obras el pasado sábado.

"Es parte del ADN sonoro de la semana santa de Toledo"

Todo lo que es único en el mundo tiene un valor doble, y esta lira del cielo es para los expertos "parte del ADN de Toledo", porque se usaba en la Semana Santa de hace 200 años, y ahora volverá a hacerlo, porque el plan de la Catedral es conservar este instrumento... y que esta vez no acabe ni en Bruselas ni en ninguna parte del mundo que no sea el Casco Histórico toledano.

La pieza original fue construida en 1625 por fray Raimundo Truchado, y solo tres años más tarde la adquirió la Catedral toledana, que ahora recupera su pasado, lo que es suyo.

Réplica de la lira del cielo que ahora conserva la Catedral de Toledo / CEDIDA

Y el pasado sábado estuvo lleno de casualidades: se ha recuperado la lira del cielo en el momento que se celebra el VIII centenario de la Catedral, además de que justo ese día se celebra cada año el Día Europeo de la Música Antigua. Y es pura casualidad cuando "se despertó la voz dormida de la lira, fue como inaugurar un sonido al público, porque nunca antes nadie la había escuchado en directo", afirma el director.

Todo lo que hay que saber sobre la lira del cielo