SUMINISTRO
Corte de agua en el barrio de Santa María de Benquerencia (Toledo): apunta estas calles y horas
Tendrá lugar el próximo jueves 26 de marzo
El día 26 de marzo de 2026 a partir de las 19.00 horas y hasta la finalización de los trabajos (aproximadamente a las 6.00 h) se va a realizar un corte de suministro en la Red general de abastecimiento que abastece el barrio de Santa María de Benquerencia (Toledo) por trabajos de mejora de elementos de red (instalación de nuevas válvula de seccionamiento ).
La programación del corte es la siguiente: Vaciado de la tubería de 19:00 horas hasta 22:00 horas. Terminar los trabajos de obra civil e instalación de nuevas válvulas de 22:00 horas hasta las 2:00 horas. Cargado de tubería y puesta en servicio de 2.00 h hasta las 6.00 h.
El corte de suministro afectará a las siguientes calles: Inmueble ubicado en la manzana (Avda Río Boladiez , Calle Alberche , entre Avda. Guadarrama y Calle Rio Valdehuesa) y Calle Río Valdemarías nº 21 al 25 y del nº 32 al 36.
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