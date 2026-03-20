El sorprendente secreto que esconde una de las iglesias más visitadas de Toledo: "Lleva 20 años ahí"

Las iglesias de Toledo son uno de los grandes puntos de interés turístico de la ciudad, tanto por su impresionante estética como por su gran estado de conservación. Sin embargo, todavía tienen detalles y secretos con los que pueden sorprender a sus visitantes e, incluso a vecinos. En los últimos días, se ha hecho viral un vídeo en redes sociales que alerta de la presencia de un ser desconocido en el monasterio San Juan de los Reyes: el Pokémon Pikachu.

El Pikachu que hay escondido en la Iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo

Un vídeo en la red social TikTok ha vuelto a alertar de uno de los detalles más sorprendentes en la Iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo. Se trata de un globo en forma del Pokémon Pikachu que se quedó colgado en una de las bóvedas del monasterio.

Los que conocen a este invitado de una de las iglesias más conocida de Toledo alertan que lleva ahí desde el año 2007, es decir, casi 20 años en los que no se ha movido. La leyenda urbana cuenta que se trata de un globo que se escapó a un niño y nunca más se supo.

Cada poco tiempo, los visitantes que se sorprenden de la presencia del Pikachu rescatan esta historia en redes sociales. Siempre desata las risas de los usuarios, que no entienden cómo no han quitado el globo en todo este tiempo.

De hecho, este globo ha sobrevivido ya a tanto tiempo que se ha ganado el cariño de los vecinos de Toledo. En redes sociales, varios usuarios comenzaron una iniciativa en la que proponían, de forma irónica, que se declare Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima distinción de protección patrimonial en España.

"Yo más bien mandaría una petición de para que lo canonicen: San Pikachu de todos los santos", "Pikachu puso la última piedra", "Yo propongo soltar uno en cada catedral, por la simetría y tal" o "Una década más y pasará a ser un Pantocrátor" son algunos de los divertidos comentarios que se pueden leer en el vídeo de TikTok.

Así es el monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo

La iglesia de Toledo en la que Pikachu se ha quedado a vivir es el monasterio de San Juan de los Reyes. Está considerado uno de los templos góticos más bellos de España y fue concebido como el lugar de enterramiento de los Reyes Católicos.

Se trata de un monumento que mandaron construir los Reyes Católicos en Toledo, fue una muestra de agradecimiento por la victoria en la batalla de Toro de 1476. Está dedicado a San Juan Evangelista, para reflejar la devoción de Isabel la Católica. Su obra comenzó en 1477 bajo la dirección de Juan Guas y Enrique Egas y, aunque durante la invasión francesa sufrió daños, fue restaurado para albergar en la actualidad a franciscanos.

A los visitantes les gusta especialmente su claustro de dos plantas, con abundante vegetación y artesonados, regalando un espectaculo visial. que hace sentir a los visitantes como en el paraíso. Con una nave única y capillas laterales, se destaca por sus bóvedas estrelladas y su decoración.