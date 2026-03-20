Roberto Brasero anuncia que la primavera llega a Toledo con un tiempo "más revuelto": vuelven las lluvias

Mucha gente piensa que la primavera llega todos los 21 de marzo, pero esto no es así. Este año, el invierno dirá adiós a las 15:45 del viernes 20 de marzo. Por lo tanto, a partir de las 15:46 ya estaremos en la primavera. Si bien este cambio suele acarrear buenas noticias en cuanto al tiempo, en esta ocasión no será estrictamente así.

Los últimos días hemos vivido días soleados en gran parte de la península, con temperaturas que han ido subiendo poco a poco, llegando a poder ver a gente con camisetas de manga corta y gafas de sol por la calle. Sin embargo, el inicio de la primavera trae un tiempo "algo más revuelto". Porque sí, vuelven las lluvias.

Vuelven las lluvias y bajan las temperaturas en Toledo

Si bien parece que este contratiempo no va a perdurar en el tiempo, para la jornada de hoy, viernes, y mañana, sábado, será mejor que tengas un paraguas siempre a mano. Este episodio será provocado por un temporal de nubes que irán subiendo desde el sur del país, causando lluvias en Andalucía, Extremadura, y Castilla-La Mancha.

En Toledo, hay que tener especial consideración con la tarde de hoy y la mañana del sábado. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), durante toda esa franja existen probabilidades de lluvias superiores al 80% y temperaturas que rondarán, o incluso que serán menores, los 10 grados centígrados.

Ya será durante la tarde del sábado cuando las lluvias cesen, especialmente a partir de las 18 o 19 horas. Por su parte, las temperaturas vivirán un fenómeno similar en el paso de un día al otro. Las mínimas descenderán dos grados, de ocho a seis, mientras que las máximas vivirán el mismo proceso, en este vado de 16º C a 14º C.

El domingo vuelve a salir el sol

Como noticia positiva, parece que podremos disfrutar de un domingo soleado durante todo el día. No existen probabilidades de lluvia, por lo que será un día perfecto para salir con la familia o amigos y juntarse a tomar algo, disfrutando de Toledo como se merece la ciudad.

De hecho, el inicio de la próxima semana sigue esa misma tendencia. Si bien ya no será fin de semana, se esperan días soleados con temperaturas muy similares. Cinco grados de mínima y diecinueve de máxima. Será el miércoles cuando viviremos el día más caluroso de la semana, con máximas llegando hasta los 22º C.

Ojo con la llegada de la primavera: también comienza la temporada de alergias

Este pequeño bache con respecto al tiempo no es la única mala noticia con respecto a la primavera. También arranca la temporada de alergias. Y es que, los especialistas en alergologías, alertan que este año viviremos un "efecto lavado", que reduce temporalmente la presencia de polen en el aire.

Archivo - Imagen de recurso de una persona con alergia. / NIKOLA STOJADINOVIC - Archivo

Sin embargo, este efecto también tiene una parte negativa: las lluvias han favorecido el crecimiento de la vegetación y el desarrollo de plantas, lo que se traduce en una primavera con niveles más altos de pólenes. En el centro peninsular, zona que afecta a Toledo, se esperan picos especialmente elevados de polen, pudiendo alcanzar concentraciones de grano por metro cúbico de aire.

Aunque las gramíneas son las responsables de la mayor parte de las alergias respiratorias en España, no son el único tipo de polen que influye en la intensidad de la sintomatología. En Toledo, al igual que en otras ciudades como Madrid o Barcelona, hay una gran incidencia de las cupresáceas, como el ciprés, que generarán más problemas en los afectados.