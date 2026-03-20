CAMBIO DE NOMBRE
Facsa Toledo es el nuevo nombre de Tagus, tras dos décadas prestando el servicio de agua y alcantarillado en la ciudad
Facsa Toledo es la nueva denominación de Tagus después de dos décadas, el servicio de agua y alcantarillado de la ciudad, un cambio para consolidar su marca
Una nueva etapa llega para la ciudad y sus vecinos por un importante cambio en el servicio que nos acompaña cada día. Tagus, la empresa concesionaria del servicio de agua y alcantarillado, ha cambiado su nombre a Facsa Toledo. Una decisión que llega tras más de veinte años con el primer nombre en la localidad.
Tagus pasa a llamarse Facsa Toledo, después de 20 años
En un comunicado, la empresa ha informado de este cambio de denominación y los motivos para llevarlo a cabo. Tagus pasa a llamarse Facsa Toledo por "una estrategia de consolidación de marca". El objetivo es el de "reforzar la identidad corporativa de Facsa en todos los territorios donde opera".
Aunque sea un cambio importante, los vecinos pueden estar tranquilos. Facsa ya ha indicado que la transición es "exclusivamente nominal y no implica ninguna modificación en el funcionamiento del servicio". De ahora en adelante, el servicio de agua en la ciudad va a seguir prestándose desde la misma empresa, con los mismos trabajadores y las mismas condiciones de gestión. La única diferencia será la del nombre, que durante este mes de marzo será irá instalando en todos los lugares.
La nueva denominación de la marca llega cuando se cumplen 20 años del servicio del agua en la ciudad de Toledo bajo esta empresa. La compañía ha querido recordar que ha estado presente y ha sido parte del gran crecimiento de la localidad en los últimos años. Quieren dar valor a cómo han garantizado el suministro de agua y el correcto funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas.
Entre las últimas actuaciones bajo el antiguo nombre de Tagus, está la mejora hidráulica en Azucaica. En coordinación con el Ayuntamiento de Toledo, desarrollaron el proyecto de mejora del arroyo de Villagómez a su paso por el barrio, con una inversión global superior a tres millones de euros. El objetivo es el de reforzar la protección frente a inundaciones.
Además, ha estado muy implicada en grandes eventos de la ciudad, como la mítica carrera nocturna de Toledo. Una cita deportiva que cada año reúne a más de 5.000 participantes en la que colabora.
Lo cierto es que Facsa tiene una larga trayectoria en España, ganándose el respeto en muchas regiones del país. Son más de 150 años los que lleva la empresa proporcionan servicio de agua en diferentes zonas. Con más de 1.500 profesionales y gestiona más de 260 estaciones depuradoras, así consiguen abastecer a una población equivalente de 2,35 millones de habitantes.
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