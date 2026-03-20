VARIOS MUNICIPIOS AFECTADOS
Alerta en Toledo y La Sagra: agua turbia del grifo por una avería en el embalse de Picadas
La rotura de una tubería en Casarrubios del Monte provoca turbidez en el agua, activa protocolos de limpieza y obliga a recomendar el consumo de agua embotellada en decenas de municipios afectados
Varios municipios de la comarca de La Sagra (Toledo), abastecidos por el embalse de Picadas, han alertado de la llegada de agua del grifo turbia tras una avería en el sistema de suministro, por lo que se recomienda no consumirla temporalmente. La incidencia podría afectar a hasta 71 localidades, incluida parte de Toledo capital, en un episodio que recuerda al ocurrido en 2023.
Según Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, la rotura se ha producido en una conducción principal en Casarrubios del Monte, lo que ha provocado el arrastre de sedimentos y el aumento de la turbidez, especialmente en el ramal que conecta con la ciudad de Toledo.
Actuaciones para garantizar la seguridad ante lo acontecido
Ante esta situación, se han puesto en marcha diversas actuaciones para garantizar el abastecimiento y la calidad del agua, como la limpieza de depósitos, tuberías y redes de distribución, así como el aislamiento de los puntos más afectados. Además, en algunos municipios como Casarrubios del Monte o Palomeque se están distribuyendo garrafas de agua potable, mientras muchos vecinos ya han optado por consumir agua embotellada por precaución.
Las autoridades han activado también un sistema de control continuo de la calidad del agua y aseguran que el episodio está controlado, aunque se mantendrán las medidas hasta asegurar que el suministro vuelva a ser totalmente seguro.
Asimismo, en Toledo capital se han registrado vertidos de agua en zonas como Buenavista, que forman parte de las labores de purgado de la red para eliminar la turbidez y garantizar que el agua llegue en condiciones óptimas a los hogares.
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