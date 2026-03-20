‘Canadá’ llega al Teatro de Rojas: humor ácido y reflexión sobre la condición humana este fin de semana en Toledo

El Teatro Rojas de Toledo, que está a punto de cumplir 450 años, está inmerso en la preparación de su aniversario y la celebración del Día Mundial del Teatro, que tendrá lugar el próximo viernes, 27 de marzo, y para el que se han programado visitas guiadas y obras teatrales. Mientras tanto, el teatro toledano acogerá este mismo fin de semana el estreno de la obra ‘Canadá’, que se ha presentado en rueda de prensa con la concejala de Cultura, Ana Pérez, el director Borja Rodríguez, y los actores Santiago Molero, Anabel Maurín y Mario Alberto Díez.

Se trata una comedia contemporánea, irónica y profundamente humana que reflexiona sobre el poder, la incompetencia y las decisiones en situaciones límite. Y es que, el talento y la trayectoria del director ha hecho disfrutar a los espectadores del Rojas con trabajos anteriores como ‘Goteras’, y la calidad del elenco artístico. “Son actores de un prestigio espectacular”, ha destacado la concejal.

Se ha representado en Valdepeñas y Consuegra

“Canadá” parte de una premisa tan potente como inquietante: la grabación de un mensaje institucional por parte del presidente del Gobierno en un momento decisivo para el futuro del planeta. Sin embargo, lo que debería ser un acto solemne se convierte en una sucesión de situaciones absurdas, provocadas por una compañía poco adecuada para afrontar una crisis de tal magnitud.

La obra escrita por Alicia Serrat, es una producción manchega impulsada por Aníbel Fernández de Producciones 099, y tras su paso previo por municipios como Valdepeñas y Consuegra, Toledo se convierte en el escenario de su presentación oficial, marcando el inicio de una gira que recorrerá distintas localidades de la región, y posteriormente el resto de España.

Según su director, el madrileño Borja Rodríguez, 'Canadá' nace con la intención de devolver al espectador la sorpresa teatral, ofreciendo una propuesta que rompe expectativas y mantiene la tensión dramática durante toda la representación. Así el equipo artístico coincide en destacar que, más allá del contexto político, la obra aborda cuestiones universales relacionadas con el poder, la ambición, la ética y la naturaleza humana. Por último, todos ellos han coincidido en la importancia de estrenar la obra en un espacio como el Teatro de Rojas.

“Es un honor estar en este teatro y además nos gusta por la gente que hay dentro trabajando, pero también por el público, es muy especial el público de Toledo y creo además que nos da mucha suerte empezar aquí, o sea que, ‘Canadá’ va a tener larga vida”, ha concluido Anabel Maurín.