TURISMO
Así es el tren más largo y lujoso de España (6.600 € por persona) que parará en Toledo en abril
El Tren Al Andalus, con vagones que evocan la monarquía inglesa, llegará a Castilla-La Mancha en abril, parando en Toledo y Alcázar de San Juan
Es un auténtico palacio sobre ruedas. El Tren Al Andalus, que utiliza la misma serie de coches vagones que solían usar la monarquía inglesa en sus trayectos entre Francia, Calais y la Costa Azul en los años 20, llegará este mes de abril a Castilla-La Mancha.
En concreto, este lujoso hotel hará paradas en Toledo y Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Se trata de un tren que se ha convertido en todo un referente en comodidad, elegancia y amplitud... y no es para menos: es el más largo que circula por las vías de nuestro país con 450 metros y 14 vagones. Solo es comparable con un rascielos de 150 plantas. El Tren Al Andalus es capaz de transportar a 64 personas.
Siete vagones cama
Las habitaciones del exclusivo Tren Al Andalus se ubican en siete vagones cama: cinco de ellos son originales de Wagon-Lits Company, del año 1929. Solo hay dos tipos de habitación, Cabina Gran Clase y Cabina Suite Deluxe.
La primera de ellas tiene 6,58 metros cuadrados y cuenta con dos camas inviduales. Estas habitaciones disponen de armario, caja fuerte, maletero, minibar, climatización personalizable y un baño privado equipado con secador, ducha y artículos de higiene.
Respecto a la Cabina Suite Deluxe, es de 8,26 metros cuadrados con una amplia cama de matrimonio. Además de baó privado con ducha de hidromasaje, tiene armario ropero, maletero, caja fuerte, minibar y climatización regulable.
Precios del Tren Al Andalus: a partir de 6.600 euros por persona
Hacer un recorrido único por Andalucía tiene un precio. Y no es apto para todos los bolsillos.
- Habitación Gran Clase
- Cabina doble: 13.200 € (6.600 € por persona)
- Cabina individual: 11.200 €
- Suite Deluxe
- Cabina doble: 15.800 € (7.900 € por persona)
- Cabina individual: 13.800 €
El viaje incluye excursiones y visitas programadas con entradas a museos, monumentos y espectáculos, así como un autocar de lujo que acompaña al tren durante todo el recorrido y guía multilingüe. También se incluyen billetes gratuitos en trenes regulares de Renfe para el desplazamiento y regreso, con acceso a Salas Club, prensa diaria, revistas y asesor de viaje para gestionar noches de hotel, transfer, seguro y actividades adicionales.
El viaje empieza en Madrid, sigue en Aranjuez, Toledo, Alcázar de San Juan, y sigue por Cáceres, Mérida, Zafra, Cadiz, Jerez, Córdoba y termina en Sevilla.
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