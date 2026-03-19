Toledo avanza con el Plan de Vertidos Cero: elimina 5 escombreras ilegales en el entorno del Tajo

El Ayuntamiento de Toledo eliminó el día de ayer cinco escombreras ilegales en el entorno del río Tajo mediante la retirada de residuos en varios puntos del Polígono Industrial. Esta actuación tuvo lugar en la estrategia del Consistorio de "vertidos cero", que busca mejorar las riberas de la ciudad.

Rubén Lozano, concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, fue el encargado de anunciar este suceso, reafirmando el compromiso de la Concejalía con su objetivo de alcanzar el vertido cero al río Tajo.

Erradicar los vertidos y mejorar el estado medioambiental del Tajo

En este sentido, Lozano informó que el Ayuntamiento ha estado trabajando durante los últimos días en la eliminación de cinco puntos de vertido incontrolado detectados en el entorno del río. De estos, tres ya habían sido retirados el pasado año y volvieron a aparecer, mientras que los otros dos corresponden a nuevos focos localizados recientemente.

"El Ayuntamiento continúa su hoja de ruta para erradicar los vertidos y mejorar el estado medioambiental de nuestro río y sus riberas", señaló el concejal.

Además, aprovechó para recordar que el objetivo final del plan es eliminar los 26 puntos detectados en estudios realizados por la Cátedra del Tajo UCLM y la Fundación Soliss, así como identificar otros posibles focos más allá de este análisis.

Consolidar estos entornos como espacios naturales protegidos, agradables y accesibles

Asimismo, Lozano ha subrayado que esta estrategia no se limita únicamente a la retirada de residuos, sino que forma parte de una actuación más amplia, orientada a la conservación y mejora de los espacios naturales asociados al río Tajo.

"Queremos consolidar estos entornos como espacios naturales, protegidos, agradables y accesibles para los toledanos, tanto para el esparcimiento como para la práctica deportiva", ha explicado el concejal.

Recogida de basuras y escombros en el entorno del río Tajo / Oscar Huertas / Ayuntamiento de Toledo

Por último, tras lamentar que sigan produciéndose vertidos incontrolados en algunas zonas, avanzó que se reforzarán las labores de vigilancia para prevenir estas conductas. "Seguiremos trabajando para proteger nuestro entorno natural y garantizar que el río Tajo y sus riberas sean un espacio cuidado, limpio y al servicio de todos los ciudadanos", concluyó.

Plan de Vertidos Cero: presente desde 2023

Este plan de vertidos cero en el Tajo fue una de las promesas electorales que realizó el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, durante su campaña. Y, por ahora, está cumpliendo. El primer vertido eliminado tuvo lugar en las fiestas de agosto de la ciudad del año 2023.

En aquella ocasión, y por primera vez, los baños públicos del recinto ferial no vertieron las aguas residuales en el cauce del río. De hecho, desde el Ayuntamiento crearon varios sistemas, tratando esos residuos de una forma nunca antes vista. Desde ese momento, Velázquez ha continuado con el programa, que no cesará hasta eliminar los 26 puntos identificados y aquellos que puedan salir posteriormente.