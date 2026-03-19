¿Cómo pueden aprender los padres a enfrentarse al mundo digital de sus hijos? Estas sesiones tienen respuestas

En una sociedad cada vez más conectada, el mundo digital se ha convertido en un entorno cotidiano para niños y adolescentes, pero no siempre resulta fácil de comprender para sus familias. Redes sociales, videojuegos, plataformas de streaming y nuevas formas de comunicación plantean retos constantes, en especial, para los padres, que buscan enfrentarse a este mundo si quedarse atrás.

Con el objetivo de ofrecer herramientas teóricas y prácticas para hacer frente a esta brecha generacional, desde Aulas de Familia Toledo se van a llevar a cabo sesiones grupales para padres y madres durante el próximo mes de abril.

Programa para enfrentarse al mundo digital / Gobierno de Castilla-La Mancha

Talleres frente al mundo digital para padres: fecha, horario y ubicación

Estos talles grupales se llevarán a cabo los martes de 17 a 18:30 horas, en la Delegación de Bienestar Social, c/ Guadalmena, 2, en Toledo. El área que promueve este programa es el de prevención primaria, y la temática está clara: MUNDO DIGITAL. Los contenidos que se van a tratar son los siguientes:

- 7 de abril. "Más allá de las pantallas" (Aula Temática): Se explorarán las estrategias para comprender, establecer límites y compatibilizar el mundo digital y el analógico de los hijos e hijas de los participantes.

- 14 de abril. "Madres y padres versus pantallas" (Aula Abierta): Espacio abierto para madres y padres donde se compartirán estrategias para la lucha por limitar el tiempo de pantalla de nuestros hijos, que se ha convertido en uno de los mayores desafíos.

- 21 de abril. "Digitalmente unidos" (Aula Familiar): Taller para familias (niños/as de 6 a 12 años) donde se romperá la barrera de las pantallas, transformándolas en puentes que os unirán más como familia. En el taller crearéis acuerdo que os permitirán convertiros en un equipo digitalmente fuerte y consciente.

- 28 de abril. "Cómo empoderarte como madre/padre en las redes sociales" (Aula Adolescente). Taller para madres y padres de hijas e hijos adolescentes. En él se afrontarán las redes sociales y la inteligencia artificial como nueva realidad de los jóvenes, buscando que los padres lo puedan comprender para poder desarrollarse y protegerse.

Inscripciones abiertas

Las personas interesadas pueden inscribirse en el apartado web de Aulas de Familia del Gobierno de Castilla-La Mancha. Cabe destacar que para la inscripción en la nueva modalidad de Aulas, no hace falta filtrar por etapa evolutiva, una vez te encuentres en la web.

Aulas de Familia Toledo es un recurso público y gratuito, especializado en parentalidad positiva y competencias parentales. Por ello, es de su interés acercar y crear programar en aquellos ámbitos de actuación relacionados con la familia, como son el educativo, sanitario o social. Además, pretenden facilitar el acceso y la participación de la población en general.