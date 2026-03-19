El mercadillo de la plaza de Zocodover de Toledo cambia de ubicación después del verano: se instalará aquí

El desayuno informativo del pasado martes en Toledo entre los concejales del Grupo Municipal Vox dejó varias noticias que afectan directamente a la localidad. Por un lado, actualizaron el proyecto de la nueva comisaría, anunciando la esperanza de que las obras empiecen en el mes de mayo.

Además, el concejal de Promoción Económica y Empleo, Juan Marín, anunció que los mercadillos que se celebran habitualmente en la plaza de Zocodover pasarán a instalarse, después del verano, en el Paseo del Miradero, una vez concluyan las obras en este espacio.

Promoción del comercio local a través del bono comercio

Entre las competencias de la Concejalía no solo se encuentran las relacionadas con el empleo o las licencias de ocupación de vía pública para la instalación de mercadillos o festivales, sino que también ha acometido otras acciones como la colocación de toldos para mitigar calor en la calle Comercio, que este año se instalarán también en Santo Tomé y en el paseo de Federico García Lorca.

Por otro lado, se ha referido al acuerdo al que ha llegado el área de Promoción Económica con la Asociación de Comerciantes, integrada en Fedeto, para promocionar el comercio local a través del bono comercio.

"En 2025 se adhirieron 107 establecimientos de toda la provincia y se emitieron 2.500 bonos, que se descargaron en un 100". El importe total de las transacciones realizadas ascendió a 125.304,89 euros", afirmó Marín.

Para que los toledanos estén al tanto de toda la actividad que se desarrolla tanto desde Promoción Económica como desde Empleo, Marín recordó que su Concejalía ha puesto en marcha un perfil en Facebook, que está a disposición de todos los ciudadanos.

Novedades también en educación

Por otra parte, el concejal de Educación, Daniel Morcillo, destacó el programa 'Toledo Educa', por el que apostó su concejalía, recalcando "que este curso está alcanzando cifras récord de participación, con una novedad que demandaban muchos centros: la inscripción online de las actividades".

Hizo referencia también al II Congreso de Educación Ciudad de Toledo, que se celebrará los días 17 y 18 de abril con la salud mental como tema de fondo y, que, tras la primera edición, "aspira a convertir Toledo en un lugar donde se piense y se debata sobre educación con profundidad".

Además, aprovechó para destacar otros proyectos de su Concejalía como la mejora de infraestructuras y servicios educativos municipales; el incremento del presupuesto para becas en la Escuela Oficial de Idiomas; o la Escuela de Estudios Toledanos, que pretende difundir la historia y el patrimonio de Toledo.

Proyecto de regeneración en Palomarejos

Por último, el concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, habló sobre su apuesta por la regeneración de Palomarejos. El proyecto contempla el derribo del Virgen de la Salud, la construcción de una torre de 20 pisos y de otros edificios sobre ese solar, que permitirán crear un gran centro de ocio y comercial, además de 130 viviendas.

Por un lado, explicó, "se proyecta construir un edificio de dos plantas sobre 62.000 metros cuadrados, más dos plantas subterráneas, que permitirían habilitar más de 1.500 plazas de aparcamiento". Por otro, la torre de 20 plantas, situada sobre una superficie de 750 metros cuadrados, "tendría su propio aparcamiento, además de posibilitar la construcción de unas 130 viviendas, con un uso mixto de oficinas".

Florentino Delgado, concejal de Planeamiento Urbanístico, durante el desayuno informativo del martes / INSTAGRAM / voxtoledociudad

En otro orden de cosas, también anunció que la primera fase del teleférico está muy avanzada. "Ahora mismo estamos trabajando para eliminar los posibles impactos negativos, con la finalidad de que el proyecto se pueda hacer realidad cuanto antes", afirmó Delgado.

Para finalizar, explicó que los trabajos del nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), siguen su curso, cumpliendo los plazos previstos.