Después de dos siglos, las esculturas del Palacio Real tienen nueva ubicación en Toledo: así se conservan actualmente

Uno de los proyectos más ambiciosos para la ciudad de Toledo durante el 2026 son las obras del Parque de la Vega. Una renovación esperada a la par que necesaria y que avanza conforme a los plazos previstos. Será la gran entrada imperial al centro de la localidad, encabezada ni más ni menos que por las famosas esculturas del Palacio Real de Madrid.

Las esculturas del Palacio Real se instalan en el Parque de la Vega de Toledo

Parte de los trabajos de renovación de un parque tan querido para los toledanos como el Parque de la Vega, se ha confirmado que las esculturas del Palacio Real formarán parte de este espacio, pero con un lavado de cara. El objetivo es el de mejorar todo el entorno para convertirlo en una gran entrada imperial a la ciudad.

El proceso de renovación comenzó en mayo de 2025 y tiene prevista su finalización en junio de este mismo año. Ahora, están en la fase de la remodelación, se ha abordado la limpieza y la recuperación de las esculturas gracias a los trabajos del restaurador Miguel Ángel Bonache.

Las esculturas del Palacio Real que se van a renovar en el Parque de la Vega de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Las esculturas de los reyes visigodos representan a Wamba (que fue noticia este mismo año porque dos vecinos de Toledo pidieron ayudar para enterrarlo en la catedral), Sisenando y Sisebuto, y los monarcas Alfonso VI, que se encuentra junto a Bisagra, Alfonso VII y Alfonso VIII, ubicándolas en un lugar preferente en el nuevo bulevar de acceso al Casco Histórico. Un reconocimiento a su huella y legado histórico en España.

Hasta ahora, las conocidas estatuas del Palacio Real estaban desapercibidas, semiocultas por culpa de la maleza que las cubría. Esta disposición, hacía que no se pudieran disfrutar y que nunca se vieran del todo. Con el nuevo aspecto del Parque de la Vega, los vecinos de Toledo van a darle valor a este hito cultural.

Estas esculturas del Palacio Real de la capital llegaron a Toledo hace más de 200 años. Aunque ahora están en el interior del parque, la idea es que se instalen de tal forma que creen una entrada monumental, para los coches que entren a la ciudad por la puerta de Bisagra, una gran bienvenida visual gracias a este bulevar de acceso desde la avenida de Madrid.

En los avances del Parque de la Vega, también se está ya ejecutando la colocación del adoquinado del Paseo de Merchán entre ambas rotondas. Otro paso importante es que ya ha concluido la instalación de los nuevos quioscos, que van a estrenar una novedosa distribución, además de que se ha realizado una reorganización del parque.

Miguel Ángel Bonache es uno de los restauradores más importantes de la ciudad de Toledo. Una de sus obras más recientes, fue en enero de este mismo año, con el proceso de restauración de uno de los arcos islámicos más espectaculares que se conservan del siglo XI.