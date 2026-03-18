Cuándo es Semana Santa 2026 y qué días serán festivos en Castilla-La Mancha

El tiempo de espera para que llegue la Semana Santa cada vez es menor. Lo que significa, dicho de otra manera, que la cuenta atrás de la Semana Santa 2026 está en marcha. Habitualmente, esta festividad cristiana llega con el mes de abril, salvo en algunas ocasiones que se adelanta a marzo, como es el caso de este año.

Además de su significado religioso y cultural, estas fechas tienen un impacto directo en el calendario laboral y escolar, ya que combinan festivos nacionales, autonómicos, y vacaciones en los colegios, que también son diferentes en cada comunidad.

¿Cómo se escogen las fechas de la Semana Santa?

Para determinar las fechas de la Semana Santa 2026, se toma como referencia la primera luna llena que ocurre después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte, previsto para el 20 de marzo (15:46 h). El domingo siguiente a ese evento astronómico es cuando se celebra la Pascua de Resurrección.

Por su parte, el Domingo de Ramos tiene lugar el domingo anterior a esa luna llena y se conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, donde es recibido con palmas y ramos de olivo. Esta es la jornada que marca el inicio de la Semana Santa.

Semana Santa en Toledo / Turismo Castilla-La Mancha

Las otras dos grandes fechas de esa semana son el Jueves y Viernes Santo. La primera es el día en el que se conmemora la Última Cena o la institución de la Eucaristía, entre otras cosas. El Viernes Santo, por su parte, es la jornada que recuerda el día en el que Jesús murió en la Cruz.

¿Cuándo es la Semana Santa 2026?

En este año, la Semana Santa se celebrará entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril. Por lo tanto, el Jueves Santo será el día 2 de abril, mientras que el Viernes Santo será el día 3, concentrado el grueso de celebraciones religiosas, desplazamientos y escapadas de primavera de toda España.

El calendario laboral garantiza un festivo nacional el Viernes Santo, por lo que el 3 de marzo será fiesta en todo el país. Sin embargo, el encaje exacto del descanso dependerá de cada comunidad autónoma, ya que algunas de ellas han decidido que el día 2 sea festivo, mientras que otras han decidido que sea el día 6.

Días festivos en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha es una de las pocas comunidades autónomas que ha apostado por un descanso total, encadenando cinco días consecutivos sin carácter laboral. Este fenómeno solo se repite en cuatro comunidades más: La Rioja, País Vasco, Navarra y las Islas Baleares.

Por lo tanto, en estas cinco regiones del país los días festivos serán el 2 de abril (Jueves Santo), 3 de abril (Viernes Santo) y 6 de abril (Lunes de Pascua).

En el ámbito escolar, Castilla La-Mancha marca sus vacaciones desde el sábado 28 de marzo hasta el lunes 6 de abril, inclusive. Es decir, las vacaciones de los estudiantes coincidirán plenamente con la Semana Santa, lo que no ocurre en todas las comunidades autónomas.