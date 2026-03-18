¿Sabes qué es la Lira del Cielo, el instrumento único en el mundo que sonará después de dos siglos en Toledo?

La agrupación barroca Nereydas, dirigida por Ulises Illán, celebrará el próximo 21 de marzo un concierto en la Catedral de Toledo con motivo del Día Europeo de la Música Antigua, una jornada dedicada a la difusión del patrimonio musical histórico en toda Europa.

El programa destaca por la recuperación del sonido de la llamada “lira del cielo”, un instrumento excepcional que llegó a la catedral en 1628. En esta ocasión, podrá escucharse gracias a una reconstrucción contemporánea realizada por Sławomir Zubrzycki.

Las fotos antiguas para descubrir la otra cara de la Catedral de Toledo / Archivo Histórico Provincial de Toledo

El intérprete Juan José Montero será el encargado de tocar este singular instrumento junto al conjunto, en un repertorio centrado en obras de Juan Rossell, quien fue maestro de capilla de la catedral en el siglo XVIII. Estas composiciones, concebidas para doble coro y orquesta, incorporan una parte específica para la lira del cielo, lo que permite recrear con mayor fidelidad la atmósfera sonora de la Semana Santa toledana de hace casi dos siglos.

Illán subraya la relevancia de esta propuesta, señalando que recuperar una música que ha permanecido ausente de la experiencia auditiva durante más de 200 años supone un privilegio excepcional para cualquier director.

Un instrumento único entre teclado y cuerda frotada

La lira del cielo es uno de los instrumentos más singulares del patrimonio musical europeo. Y lo es por su construcción como por su sonido. Fue creada en torno al año 1625 y se atribuye al fraile dominico Fray Raymundo Truchado. Poco después, en 1628, llegó a la Catedral de Toledo, donde pasó a formar parte de la práctica musical litúrgica, especialmente en celebraciones de gran solemnidad.

Su principal particularidad reside en su mecanismo híbrido. Aunque dispone de un teclado similar al de un órgano o un clave, el sonido no se produce mediante aire ni percusión, sino a través de cuerdas frotadas de manera continua. Este sistema genera un timbre sostenido, suave y envolvente, más cercano al de un conjunto de violas da gamba que al de los instrumentos de tecla tradicionales.

Por esta cualidad, la lira del cielo era especialmente adecuada para acompañar música sacra, ya que permitía crear atmósferas sonoras densas y casi suspendidas en el aire. Su papel dentro de la capilla musical de la Catedral de Toledo fue relevante durante los siglos XVII y XVIII, especialmente en obras que requerían una sonoridad rica y envolvente.

El instrumento original se conserva en el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas, aunque no puede ser utilizado debido a su fragilidad. Por ello, su sonido ha podido recuperarse recientemente mediante una reconstrucción moderna realizada por el lutier Sławomir Zubrzycki, lo que ha permitido volver a escuchar una sonoridad desaparecida durante más de dos siglos.