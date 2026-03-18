TOLEDO
Es cura, habla hebreo, latín, arameo, griego, inglés e italiano, y dará el pregón de Semana Santa, en castellano
El cura youtuber de Toledo, Valentín Aparicio Lara, será el pregonero de la Semana Santa de 2026 en la Catedral Primada, tras compartir cada día reflexiones desde su canal @curadetoledo
Ya es oficial. Valentín Aparicio Lara, el cura youtuber de Toledo, será el pregonero de la Semana Santa 2026. Conocido por muchos como @curadetoledo, el nombre que utiliza en sus redes sociales, ofrece cada mañana un desayuno espiritual a través de YouTube: "A las 6:30 horas de la mañana aparezco con un vaso de café y, mientras desayuno, explico el evangelio", explicó a La CRónica de Toledo.
Siempre deseó ser sacerdote y se animó a subir vídeos antes de la pandemia. "Al principio me sentía ridículo, pero he ido creando mi marca personal". Y ahora tiene por delante otro reto: ser el encargado de dar inicio a la Semana Senta en la capital, en la Catedral Primada de Toledo, el miércoles 25 de marzo a las 19:30 horas.
El sacerdote estará acompañado musicalmente por el Coro 'Voces en Armonía'. Es un coro mixto e inclusivo con personas con discapacidad, que está dirigido por Consuelo Álvarez-Palencia.
La rutina empieza bien temprano
Valentín tiene 39 años. Se levanta a las 5:45, graba y a las 6:30 ya está el vídeo publicado. A las 6:45 se marcha a la iglesia a rezar y hace dos horas de meditación. Da clase en el seminario hasta la tarde y, por la noche, aprovecha para leer filosofía, historia o literatura. "No tengo televisión, ni jamás la he tenido", afirma.
Su tiempo libre lo dedica a la jardinería y a la montaña. "Me encanta el ciprés y la encina", declara.
Principalmente, sus seguidores le preguntan por cómo se ven los problemas en el mundo desde la óptica de Dios. Y Valentín nos explica los siguientes:
- La guerra en Gaza: según Valentín, las guerras son una «fuerza espiritual que oscurece el corazón del hombre. La humanidad, abandonada a sí misma, se autodestruye. Así aparece en el libro del Apocalipsis. Toda fuerza de reconstrucción, que pone un límite al mal, solo puede venir desde arriba».
- La pandemia: Valentín cita al Papa Francisco para explicarlo: «Había un drama mayor que la pandemia: no saber aprovecharla ». El coronavirus sirvió para aprender lecciones de la vida cotidiana como la fragilidad y saber que dependemos de Dios.
- Las tragedias naturales: la dana o los incendios forestales han causado grandes estragos en España. Para Valentín, estas catástrofes son «una forma de recordarnos que somos tangentes y finitos ya que tenemos una falsa seguridad de controlarlo todo». Por ello, «nos ponen en nuestro lugar y nos recuerdan quiénes somos».
Habla hebreo, arameo, griego, latín, inglés e italiano
Valentín, tras ser monaguillo y ayudar en la iglesia, entró en el seminario de Toledo con 13 años para hacer 2º de ESO. Estudió Teología y vivió en Roma y Jerusalén. Además, traduce el hebrero, el arameo, el griego y el latín, y habla inglés e italiano.
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