La comisaría de la Policía Local de Toledo ya tiene fecha de inicio de obras: más de 2.000 metros cuadrados

La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Ayuntamiento de Toledo estableció el día de ayer al mes de mayo como fecha en la que podrían comenzar las obras de la nueva comisaría de la Policía Local de la capital regional.

Además, desde la Promoción Económica y Empleo se decidió que la plaza de Zocodover, uno de los emblemas de la ciudad, deje de ser sede de mercadillo para reubicarlos en el Paseo del Miradero.

Confianza en que las obras puedan comenzar el mes de mayo

Estas han sido algunas de las novedades que adelantaron los concejales del Grupo Municipal Vox en el desayuno informativos que ofrecieron este martes la vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares; el concejal de Promoción Económica y Empleo, Juan Marín; el concejal de Educación, Daniel Morcillo, y el concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado.

Cañizares fue la encargada de referirse también al nuevo cuartel de la Guardia Civil del que dijo que, esta misma semana se iniciará el procedimiento administrativo para que pueda salir a licitación y, por lo tanto, adjudicarse las obras "lo antes posible".

Por este proceso administrativo, el grupo municipal confía en que en el mes de mayo pueda iniciarse o esté adjudicado para "empezar ya con las obras".

Un proyecto previsto para estrenarse en 2027

Cabe recordar que el proyecto del nuevo cuartel de la Policía Local de Toledo se presentó el pasado mes de octubre. Está previsto que el edificio se levante en la calle Dinamarca, sobre la estructura abandonada de la Casa de la Juventud, y está proyectado para un uso plenamente policial.

Edificio sobre el que se va a levantar la nueva comisaría / Ayuntamiento de Toledo

El presupuesto estimado ronda los dos millones de euros y un plazo de ejecución de las obras de aproximadamente 18 meses. Esto quiere decir que, si se aprueba la licitación, el edificio podría estar terminado a finales de 2027. El cuartel tendrá una superficie construida de 2.183 metros cuadrados en tres plantas escalonadas más una zona más baja en el exterior de la parcela.

En total, se dispondrá de hasta 47 puestos de trabajo en diferentes salas y despachos y una zona de atención al ciudadano mucho más amplia que la actual. La obra contará además con un auditorio con capacidad para un centenar de personas, gimnasio, aparcamiento con puntos de recarga para vehículos eléctricos, zona para la unidad canina, así como espacios para detenidos y víctimas.

Más detalles de las unidades de la Policía Local de Toledo

Cañizares también aprovechó el desayuno informativo del martes para referirse a la Unidad VioGén de la Policía Local. Desgranó que tiene 46 casos asignados y que son dos los policías locales que se encargan de esta unidad, pese a que hay un total de seis en el cuerpo formados para ello.

Además, se les ha dotado de un espacio específico del que ha dicho que no se pueden dar más detalles por motivos de confidencialidad. También confirmó que este año se crearán tres nuevas plazas de Policía Local y una más de sargento del Cuerpo de Bomberos.

Asimismo, dijo que está "bastante avanzada", dentro de la Policía Local, la creación de un Grupo de Apoyo Operativo para grandes eventos como el Corpus o carnavales que estará formada por ocho agentes del cuerpo más un oficial, que tendrán formación específica y se les está dotando de material.