DESTINOS PARA VIAJAR
El diario británico 'The Times' no lo duda y coloca a Toledo como una de las mejores ciudades de España para hacer turismo
La ciudad castellanomanchega enamora a todo el que la visita, y su fama cada vez está más expandida a nivel mundial
Toledo es cada día más reconocido como un destino excelente, por todo el patrimonio del que goza la ciudad. En el pasado 2025 se registraron un total de 1,6 millones de pernoctaciones y casi un millón de viajeros. Ello supone un nuevo récord, y un 6 % más de pernoctaciones que en 2024 y un 2 % más de viajeros.
No es casualidad su éxito, y es ahora el prestigioso diario británico The Times el que ha incluido a Toledo en la lista de '13 of the most beautiful places in Spain', que viene a significar los 13 lugares más bonitos de España. En esta se encuentran otras ciudades de enorme belleza como Santiago de Compostela, Granada o San Sebastián.
Y los británicos destacan en especial a la ciudad castellanomanchega por ser "una ciudad única por su patrimonio histórico y por el legado cultural que la ha convertido durante siglos en uno de los lugares más fascinantes de la península".
Además, recuerdan que es conocida como la 'Ciudad de las Tres culturas', por ser un destino donde convivieron durante siglos cristianos, musulmanes y judíos, dejando una huella que todavía hoy sigue presente en la ciudad. Y es un orgullo para sus vecinos.
Toledo es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
En España hay 15 ciudades reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y Toledo es una de ellas. No es para menos, con patrimonios como su Catedral Primada, que este año celebra su VIII Centenario, o el Alcázar. El río Tajo -que antes de verano volverá a ser el que era, es otro de los elementos que hacen de esta ciudad algo único y prácticamente inigualable.
Sus cuestas empinadas no ponen fácil llegar al pico más alto de la ciudad, pero desde luego que merece la pena. Otros lugares más cotidianos como la plaza Zocodover la hacen una ciudad cercana y con mucha vida.
Recientemente, Toledo se llevó el chasco de quedarse fuera de la fase final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, pero los turistas siguen yendo y deleitándose con una ciudad que es ya una de las más visitadas del país. Y el nivel no es bajo, ni mucho menos.
Y quiere liderar el turismo de interior en 2026
Para este 2026 y según el programa que presentaron en el pasado Fitur, Toledo quiere convertirse en todo un referente del turismo de interior gracias a las experiencias, calidad gastronómica y únicos ambientes que regala, tanto la ciudad como la provincia.
Algunos puntos como la gastronomía, el turismo de congresos, el oleoturismo (centrado en el aceite) y alguna actividad como '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias', que ya fue todo un éxito en 2025, serán fundamentales para conseguir el objetivo del ayuntamiento.
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