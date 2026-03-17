Más de 7.000 ejemplares
¿Sabes qué es un Tenebrario, y cómo conseguirlo para vivir con más intensidad la Semana Santa de Toledo?
Toledo Sacro distribuirá gratuitamente la guía "Tenebrario" en diversos puntos de la ciudad, ofreciendo información detallada sobre los recorridos y horarios de la Semana Santa toledana
Si hay algo que cualquier amante de la Semana Santa de Toledo necesita para estar al día de todo lo que ocurra, es el "Tenebrario". Una guía completa e intuitiva con los horarios y recorridos donde poder contemplar las procesiones que, desde el 27 de marzo al 5 de abril recorrerán el Casco Histórico de la capital.
En Toledo, con más de siete mil ejemplares y 64 páginas "a todo color", el Tenebrario de Toledo Sacro es la única guía de la Semana Santa toledana, con los horarios completos, nuevas fotografías y toda la información verificada de las hermandades y cofradías. Estos se distribuirán gratuitamente en distintos puntos de la ciudad durante los días previos a la Semana Santa, según avanzó Toledo Sacro.
"Lo saben los muros. Lo saben las calles. Toledo habla en ladrillo viejo, en pintura fresca, en cicatrices de siglos. Entre grafitis y sombras aparece la Esperanza, dolorosa y serena, como si la ciudad misma hubiese decidido pintarla sobre la pared [...] Y este año, por primera vez, la Esperanza saldrá a las calles". Así presentó Toledo Sacro la portada del Tenebrario 2026. Una imagen cargada de simbolismo que conecta con el espíritu de esta guía: mirar a la tradición con respeto, pero también con una mirada contemporánea.
En qué consiste y para qué sirve el Tenebrario 2026
Según explica Toledo Sacro, el Tenebrario nació en 2024 "como respuesta a una necesidad evidente: la de contar en Toledo con un programa de mano útil, claro e intuitivo, similar a los que desde hace años existen en otras ciudades con gran tradición cofrade. Una guía pensada para consultar en la calle, seguir los recorridos y comprender mejor el desarrollo de cada jornada".
La publicación, de 64 páginas, reúne información actualizada y verificada directamente por las propias hermandades, ofreciendo los horarios, recorridos y datos de interés de las procesiones con el mayor rigor posible. A esta información este Tenebrario suma un "cuidado apartado visual, con fotografías exclusivas e ilustraciones creadas expresamente para esta edición", convirtiéndolo de esta manera también en una pequeña pieza editorial dedicada a la Semana Santa toledana.
En lo que respecta a su nombre, hace alusión al candelabro de forma triangular, con pie muy alto y con quince velas, usado en el antiguo Oficio de Tinieblas durante la Semana Santa. Este candelabro simboliza la oscuridad y progresiva soledad de Jesús en la cruz. Las velas, dispuestas escalonadamente, se van apagando de arriba hacia abajo; sin embargo, la vela de arriba del todo nunca se apaga, ya que representa la fe de la Virgen María sobre su hijo Jesucristo.
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