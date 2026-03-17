Gasolineras más baratas de Toledo: dónde llenar el deposito para no gastar ni un euro de más

El precio de los carburantes sigue disparado. Por eso, si quieres ahorrar en combustible, es normal que estés buscando las gasolineras más baratas de Toledo. El conflicto en Oriente Próximo alargará la subida de los costes del gasóleo y la gasolina y comparar las estaciones de servicio se ha convertido en una tarea imprescindible para no gastar demasiado.

En La CRónica de Toledo hemos realizado una lista actualizada de los precios más económicos en Toledo, incluyendo gasóleo A, gasolina 95 y gasolina 98.

Gasóleo A: las opciones más económicas

Para quienes conducen vehículos diésel, el gasóleo A más barato hoy en Toledo se encuentra en la Cooperativa Nuestra Señora de la Salud, ubicada en la carretera de San Pablo de los Montes, km 1,5, en Menasalbas, con un precio de 1,275 € por litro. Otra opción muy económica es la Cooperativa Nuestra Señora Piedraescrita, en el Camino Dehesilla, s/n, en Espinoso del Rey.

Si estás cerca de Madridejos, la gasolinera sin abanderamiento en CR C-400 km 66,07 ofrece un precio de 1,380 €, convirtiéndose en una de las más competitivas en la zona sur de la provincia. En Herreruela de Oropesa, la cooperativa San Ildefonso, S. Coop. de C-LM, ubicada en Calle Queipo de Llano, 1, ofrece el gasóleo a 1,469 €, mientras que en Ocaña, la estación Moeve en Plaza de Pilarejo, 1, mantiene un precio de 1,579 €. Las gasolineras de Toledo y sus municipios cercanos ofrecen precios que oscilan entre 1,275 € y 1,596 € por litro, según la ubicación y la marca.

Las gasolineras más baratas de Toledo / José Luis Roca

Gasolina 95: alternativas baratas

Para los conductores que utilizan gasolina 95, Madridejos vuelve a ser un punto de referencia con la gasolinera sin abanderamiento en CR C-400 km 66,07 a 1,549 € por litro. Otra opción interesante es Gasonava, ubicada en la Carrera de Caballos, s/n, en Navalucillos (Los), con un precio de 1,567 €.

En Ontígola, Super Gasoil 2016 S.L., en Calle Hospital, 36, ofrece 1,567 €, mientras que en Quintanar de la Orden, Petroquintanar, C Coop de CLM, alcanza 1,619 € por litro. En Madridejos, la estación Cabeza del Conde, en la carretera Antigua N-IV, km 118, mantiene también 1,619 €, un precio competitivo para quienes buscan ahorrar en trayectos más largos.

Gasolina 98: precios más bajos

Para quienes buscan mayor octanaje, la gasolina 98 más barata en Toledo se encuentra también en Madridejos, en la gasolinera sin abanderamiento de CR C-400 km 66,07, a 1,599 € por litro. En Torrijos, Farruco S.A., en CM-4009 km 14,4, y en Santo Domingo-Caudilla, en CN-403 km 36,7, ambas ofrecen 1,677 €.

Otras estaciones con precios competitivos incluyen Hermanos Fernández García S.A., en la carretera CM-4019 Toledo-Alcázar km 24,05 en Mascaraque (1,677 €), y Farruco S.A., en CR Villaluenga-Cobeja (TO-4512-V km 2,0) en Villaluenga de la Sagra, donde el precio sube ligeramente a 1,707 € por litro.

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