Cae en Toledo una banda que había robado 58 vehículos por un valor de 1,5 millones de euros

La investigación se inició tras tener conocimiento agentes del Puesto de la Guardia Civil de Sonseca de la posible existencia de una nave industrial en la que se estarían ocultando vehículos robados para su posterior despiece y venta por piezas.

A partir de estas primeras pesquisas, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Mora logró identificar a dos sospechosos vinculados a una organización criminal especializada en este tipo de delitos. Fruto de ello, se practicó una entrada y registro en una nave de la localidad de Sonseca, donde fueron localizados 41 chasis de vehículos de distintas marcas y modelos.

Tras esta actuación, el grupo modificó su área de actividad y trasladó sus operaciones a la comarca de La Sagra.

Paralelamente, agentes del Área de Investigación de Illescas trabajaban en hechos de características similares. La coordinación entre ambos equipos permitió localizar varios puntos utilizados por la organización para almacenar y desguazar los vehículos sustraídos.

Las investigaciones confirmaron que el grupo actuaba de forma itinerante por distintos puntos del territorio nacional, lo que dificultaba su localización y detención.

En noviembre de 2025, los agentes interceptaron un camión vinculado a la organización que pretendía abandonar España por la frontera sur. En su interior se hallaron piezas correspondientes a 11 vehículos desguazados, la mayoría relacionados con la investigación. Sus ocupantes fueron imputados por un delito de receptación.

El valor de los coches recuperados asciente a 1,5 millones de euros

Pese a esta intervención, la actividad del grupo continuó. Por ello, en diciembre de 2025 se llevaron a cabo cinco entradas y registros en diferentes puntos de la provincia de Toledo. En estas actuaciones se recuperaron piezas de otros 10 vehículos sustraídos. Además, en una de las naves se encontró una pistola del calibre 6,35 milímetros y una plantación de marihuana.

Finalmente, los investigadores lograron desarticular la estructura completa de la organización, integrada por 13 personas. Nueve de sus miembros fueron detenidos, dos de los cuales han ingresado en prisión.

La operación ha permitido esclarecer un total de 64 delitos: 58 robos de vehículos, un delito de pertenencia a grupo criminal, uno de tenencia ilícita de armas, dos de receptación, uno de cultivo y elaboración de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico. El valor de los efectos recuperados asciende a 1,5 millones de euros.

Las diligencias han sido remitidas al juzgado competente de Orgaz (Toledo), donde permanecían bajo secreto de sumario por orden judicial hasta este momento.