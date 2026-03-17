INFORME
La autopista de peaje más peligrosa de España está en Toledo: descubre cuál es porque multiplica por 16 la media nacional
El estudio de Automovilistas Europeos Asociados revela que el kilómetro más peligroso de España, con un índice de peligrosidad muy superior a la media nacional
En 2025, la Dirección General de Tráfico (DGT) contabilizó 1.028 accidentes mortales en los que fallecieron 1.119 personas y 4.936 resultaron heridas. Y es que, lejos de los que muchas personas pueden creer, la mayoría de los siniestos con víctimas ocurre en las vías interurbanas, y no en las autopistas y autovías. Sin embargo, según un estudio de los Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en la ciudad de Toledo está el tramo más peligroso en las autopistas de peaje en España.
El kilómetro 17 de la AP-41 es el más peligroso de todos
Según el informe realizado por AEA, el kilómetro 17 de la AP-41, en la provincia de Toledo, es el tramo de autopista de peaje con mayor índice de peligrosidad de España, con un valor de 74,3, 16 veces superior a la media nacional.
El análisis identifica los 295 kilómetros de carreteras convencionales y autovías más peligrosos del país, distribuidos en 67 vías de 45 provincias, siendo los tramos más críticos los de Asturias y Alicante. Durante 2020-2024, el Índice de Peligrosidad Medio (IPM) de estos tramos ha sido, como mínimo, diez veces mayor que la media nacional.
El informe, que analiza la Red de Carreteras del Estado utilizando los últimos datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, señala que el IPM general de la red se mantiene estable respecto al quinquenio anterior, con un valor de 8,2. Sin embargo, AEA advierte que todavía existen numerosos “puntos negros” que requieren intervención.
Según la organización automovilística, aunque la falta de presupuesto puede retrasar las actuaciones en estas infraestructuras, es fundamental que los conductores conozcan la ubicación de los tramos más peligrosos para adoptar las precauciones necesarias. En los últimos cinco años, en estos 295 kilómetros de carreteras se han registrado 1.752 accidentes y 2.497 víctimas, la mayoría de carácter leve.
Para determinar los tramos más peligrosos, AEA ha considerado aquellos segmentos de un kilómetro de la Red del Estado (RCE) cuyo Índice de Peligrosidad Medio en los últimos cinco años fuera igual o superior a 82, es decir, al menos diez veces superior al índice medio nacional, que en 2024 se situó en 8,2.
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