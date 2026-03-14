Así celebrará Down Toledo el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down: la ciudad se volcará

En Down Toledo, asociación para personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual, asesoran, ayudan y apoyan cada día a 350 participantes. Lo llevan haciendo desde 1990 y cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial de las personas con Síndrome de Down.

Desde esta entidad están felices porque, como nos explicaban recientemente, "hemos conseguido que, por fin, no se les haga una distinción especial y sean realmente parte de la sociedad". Y para celebrar su Día Mundial han preparado una amplia programación que dará comienzo este lunes.

La programación de Down Toledo para celebrar su Día Mundial

Lunes 16 de marzo . Campaña de difusión 'Semana del Síndrome de Down'. A las 09 horas charla de sensibilización en el Colegio Cristo de la Sangre (Torrijos). Y a las 16:30 ruta saludable 'A nuestra marcha'.

. Campaña de difusión 'Semana del Síndrome de Down'. A las 09 horas charla de sensibilización en el Colegio Cristo de la Sangre (Torrijos). Y a las 16:30 ruta saludable 'A nuestra marcha'. Martes 17 de marzo . Desde las 09 hasta las 14 horas será el lugar de deporte e inclusión: jornada de puertas abiertas, para los participantes de Down Toledo, "por cortesía del Centro de Agua".

. Desde las 09 hasta las 14 horas será el lugar de deporte e inclusión: jornada de puertas abiertas, para los participantes de Down Toledo, "por cortesía del Centro de Agua". Miércoles 18 de marzo . De 17 a 19, encuentro intergeneracional de familias y juegos infantiles, en la sede de la asociación.

. De 17 a 19, encuentro intergeneracional de familias y juegos infantiles, en la sede de la asociación. Jueves 19 de marzo . De 09:30 a 11 coworking 2026 'Empresas que transforman'. En vivero de empresas, cámara de comercio. Y de 16 a 20 horas coctelería inclusiva: I Concurso y talleres, en el centro social Santa María de Benquerencia.

. De 09:30 a 11 coworking 2026 'Empresas que transforman'. En vivero de empresas, cámara de comercio. Y de 16 a 20 horas coctelería inclusiva: I Concurso y talleres, en el centro social Santa María de Benquerencia. Viernes 20 de marzo . A las 09 sensibilizaciones en la Escuela Infantil Atlas Santa Cruz de Retamar y en el CEIP San Antonio, Yeles. A las 10, lectura del manifiesto por el Día Mundial, en el pleno del Ayuntamiento de Toledo.

. A las 09 sensibilizaciones en la Escuela Infantil Atlas Santa Cruz de Retamar y en el CEIP San Antonio, Yeles. A las 10, lectura del manifiesto por el Día Mundial, en el pleno del Ayuntamiento de Toledo. Sábado 21 de marzo . A las 12 horas sorteo de la manta solidaria en la plaza de Azucaica. A las 20 horas concierto benéfico 'Unidad de música de la Academia de infantería', a favor de Marsodeto, en San Juan de los Reyes. Donativo de ocho euros, gratuito para las personas con discapacidad intelectual de la asociación. El último evento del día, de 20 a 00 horas, ocio inclusivo con un tardeo en Aura y cena.

. A las 12 horas sorteo de la manta solidaria en la plaza de Azucaica. A las 20 horas concierto benéfico 'Unidad de música de la Academia de infantería', a favor de Marsodeto, en San Juan de los Reyes. Donativo de ocho euros, gratuito para las personas con discapacidad intelectual de la asociación. El último evento del día, de 20 a 00 horas, ocio inclusivo con un tardeo en Aura y cena. Sábado 28 de marzo. A las 11 horas tendrá lugar un desfile de moda inclusivo, en Parque comercial Abadía.

Desde la asociación explican que "si quieres apoyar el trabajo de Down Toledo, puedes colaborar con nosotros realizando una donación. Una aportación tuya significa poder garantizar que las personas con síndrome de Down, y otras discapacidades intelectuales, tengan los apoyos que necesitan a lo largo de su vida. ¡Haz un donativo! Bizum al 08076".