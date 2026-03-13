Toledo se queda fuera de la fase final para ser Capital Europea de la Cultura: "Se ha hecho un trabajo muy importante"

Era la gran ilusión de la ciudad, pero no ha podido ser. Toledo se ha quedado fuera de la selección para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Finalmente, cuatro ciudades han pasado el filtro del comité de expertos de las nueve que se presentaron.

Tanja Mlaker, presidenta del comité de expertos que ha evaluado las candidaturas de la ciudad ha sido la encarga de compartir esta decisión. Ha valorado el gran trabajo que han hecho todas las delegaciones, asegurando que las que pasan a la siguiente fase son las que consideran "con mayor potencial para ser capitales de la cultura".

Para tomar esta decisión, se han valorado principalmente seis aspectos. Teniendo en cuenta la dimensión europea de las propuestas, la participación ciudadana, el impacto cultural y artístico, la capacidad de ejecución, y la sostenibilidad a largo plazo, se han decantado por Oviedo, Granada, Cáceres y Las Palmas de Gran Canaria.

De todas las ciudades, Tanja Mlaker ha agradecido la dedicación y el trabajo que hay detrás de cada candidatura. Para la presidenta de este comité de expertos: "Nos habéis llevado a un viaje único por vuestras ciudades y regiones, mostrándonos la riqueza y la variedad de las culturas españolas". Ha definido como "un privilegio" esta selección, reconociendo la grandeza de todas las propuestas.

Carlos Velázquez ya ha valorado la decisión del comité de expertos de dejar a Toledo fuera de la fase final para ser Capital Europea de la Cultura 2031. El alcalde explica: "Había cosas que dependían de nosotros y cosas que no dependían de nosotros, pero lo que ahora sí depende de nosotros es qué hacemos en adelante, eso es lo más importante, qué hacemos de ahora en adelante". Deja claro que: "La propia presidenta lo ha dicho, se ha hecho un trabajo muy importante y han existido ciudades que, habiendo llegado a la final o habiéndose presentado como candidatas, no pudieron culminar ese proceso y ser galardonadas con el reconocimiento de Capital Europea de la Cultura".

Desde el comité de expertos, han animado a las diferentes ciudades a seguir trabajando en los proyectos que se presentaron en las respectivas defensas. Reconocen que son propuestas muy interesantes y que merece la pena llevarlas a cabo. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, a la salida de su defensa ya confirmó que eran proyectos que se iban a realizar, independientemente de la decisión que tuviera el jurado.

En un mes, el Ministerio de Cultura publicará un informe en el que se detallará los motivos que han llevado a esta decisión. Ahí explicarán las fortalezas y debilidades de cada candidatura.