Este pueblo de Toledo volverá a transformarse en un reino medieval un año más: justas, caballos y desfiles reales

La localidad toledana de Torrijos volverá al siglo XIV del 20 al 22 de marzo en lo que será la XIX edición de sus Crónicas del Rey Don Pedro. Así lo confirmaron el diputado provincial de Patrimonio, José Eugenio del Castillo, junto al alcalde de Torrijos, Andrés Martín, y la concejala de Educación e Inclusión, Gema Manjarrés.

La cita, presentada el pasado miércoles en el Centro Cultural San Clemente de Toledo, recre un pasaje auténtico de la historia de la localidad, el bautizo de la hija del rey Pedro I de Castilla, la infanta Beatriz, en el año 1353. Además, a la celebración se sumarán justas, carreras de caballos, un mercadillo medieval, representaciones teatrales y un desfile real.

De esta forma, la edición de 2026 tratará de superar los 30.000 visitantes del pasado año, sumando una mayor inversión en seguridad, decoración y actividades, además de la implicación de los vecinos.

Una celebración local que aspira a ser de reconocimiento nacional

En este sentido, el alcalde de Torrijos subrayó que esta experiencia, que ya cuenta con el reconocimiento de Interés Turístico Regional, no es solo un mercadillo sino "una ciudad recreando un acto histórico real", que ahora aspira a ser "de reconocimiento nacional".

Por otra parte, Del Castillo aprovechó para poner en valor iniciativas culturales como esta, que además de recuperar la historia de la provincia contribuyen a dinamizar los municipios y a reforzar su identidad, generando actividad económica y turística.

Declaración de las Crónicas del Rey Don Pedro como fiesta de interés turístico regional / Diputación de Toledo

Asimismo, recalcó que en estas jornadas se implica "a todo un pueblo, que se transforma en sus calles, su patrimonio y su vida cotidiana para ofrecer una experiencia cultural y turística de primer nivel".

De su lado, la edil de Educación e Inclusión de Torrijos explicó que, desde la localidad, son ambiciosos con esta celebración, la cual trata cada año de dar «ese aliciente, esa sorpresa», con el propósito de que al visitar la localidad «no siempre sea lo mismo»

Programación de la XIX Crónicas del Rey Don Pedro

La concejal de Cultura fue la encargada de detallar la programación de esta edición. Manjarrés explicó que la programación mantiene el eje histórico de la recreación del bautizo de la infanta Beatriz, hija del rey Pedro I de Castilla, ocurrido en Torrijos en 1353.

El inicio de la celebración tendrá lugar el viernes 20, con el espectáculo "Voces del Reino y la Llama de Crónicas", para el que se ha introducido un nuevo espectáculo de luz y sonido. Este pregón tendrá lugar desde la Torre de la Colegiata.

El sábado se celebrarán las Justas y Melés del Rey Don Pedro I en la plaza de toros, a las que seguirá el Desfile Real, que recorrerá las calles de Torrijos con la participación de vecinos y asociaciones ataviados con trajes medievales. La programación continuará con las carreras de caballos en la Plaza de España, uno de los espectáculos más vistosos de las Crónicas.

Por último, para el domingo por la tarde el Ayuntamiento ha introducido el espectáculo 'Delirios', que cuenta con 60 componentes ataviados de época medieval y antorchas que volverán a recorrer las calles de Torrijos. El recorrido finalizará en el patio María de Pradilla, donde se unirán música y teatro, acabando con fuegos artificiales que darán por finalizadas las jornadas.

Una previa este fin de semana

Como anticipo a las jornadas de Crónicas del Rey Don Pedro, tendrán lugar en la localidad las llamadas Crónicas Chicas, los días 12, 13 y 14 de marzo, con actividades para los más pequeños, juegos populares, talleres medievales de 3 a 12 años, así como otras atracciones.

Al mismo tiempo, se celebrará la popular 'tapa medieval', donde 12 bares torrijeños intentarán "dejar un buen sabor de boca" a los vecinos, tal y como ha indicado Manjarrés.