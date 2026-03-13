El festival "El Greco" de Toledo acogerá la actuación de un coro de esta histórica iglesia de Nueva York: entradas desde 20 euros

Este sábado, 14 de marzo, arranca en Toledo el XIII Festival de Música 'El Greco'. Y lo hace de una manera muy especial. El concierto inaugural 'El Camino: Música de Talbot, Casals y Victoria' estará a cargo del coro de cámara Música Viva Nueva York.

Este episodio tiene lugar dentro de un contexto muy especial, dedicado a la conmemoración del VIII Centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral gótica de Toledo.

Desde Manhattan hasta Toledo

Este concierto se enmarca en la gira que el coro de cámara Música Viva Nueva York realiza por primera vez en España de la mano del Teatro Real. Música Viva NY es una organización artística sin ánimo de lucro fundada hace casi cincuenta años, con sede en la histórica iglesia All Souls NYC de Manhattan.

Coro Música Viva NY / TEATRO REAL

Desde 2015 es dirigida por Alejandro Hernández-Valdez, director de orquesta y pianista reconocido por la intensidad expresiva de su trabajo y la originalidad de su programación.

El programa del concierto, según ha informado la Real Fundación, hará un recorrido musical desde el siglo XVI con obras de Tomás Luis de Victoria (1548-1661), pasando por el siglo XX con la obra 'O vos omnes' del reconocidísimo compositor y violonchelista catalán Pablo Casals y espirituales afroamericanos de Burleigh, Dawson y Hogan.

Un cierre muy especial

Finalmente, el programa terminará con la composición coral 'Path of Miracles' o 'El camino' (2005), del británico Joby Talbot. La obra se articula en cuatro movimientos basados en las paradas principales del Camino de Santiago francés.

Musicalmente, cada etapa genera una atmósfera propia, desde el acceso caótico y multitudinario de Roncesvalles, pasando por la profundidad de la soledad y la introspección del viajero en Burgos, la esperanza en la penúltima etapa de León, hasta la celebración jubilosa de la llegada a Santiago.

Entradas disponibles desde 20 euros

Las entradas, con precios que oscilan entre los 20 y 40 euros, pueden adquirirse a través de la web del festival o en las oficinas de la Real Fundación de Toledo de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 horas. El concierto comienza a las 20:00 h, si bien la apertura de puertas se realizará a las 19:30 h.

Toda la programación musical del Centenario de la Catedral está organizada por la Real Fundación de Toledo y la Fundación Primatialis Sedes Toledana, con el patrocinio del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial de Toledo y el Gobierno de Castilla-La Mancha. Además, este concierto puntual cuenta con la colaboración especial del Teatro Real.