Así es la famosa cadena 'low cost' que ha llegado a Toledo: miles de productos por menos de 2 euros

La cadena europea Action continúa ampliando su presencia en España y acaba de abrir un nuevo establecimiento en Castilla-La Mancha. La tienda, que levantó su persiana el pasado jueves, llega con una propuesta que ha impulsado su fama por toda Europa: miles de artículos a precios muy bajos, siendo muchos de ellos inferiores a dos euros.

El nuevo espacio comercial se encuentra en Illescas, Toledo. En concreto en el recientemente inaugurado parque comercial Señorío Plaza. Con esta apertura, la compañía acerca su modelo de tienda con descuentos a los habitantes de Illescas, así como a clientes de localidades cercanas.

Un modelo de negocio único

En el interior del establecimiento, los clientes pueden encontrar alrededor de 6.000 productos distintos, organizados en 14 categorías que abarcan desde artículos para el hogar hasta juguetes, bricolaje o alimentación.

Uno de los elementos que caracterizan a esta cadena es la constante renovación de su catálogo. Action incorpora cerca de 150 productos nuevos cada semana, lo que hace que la oferta cambie con frecuencia y que cada visita a la tienda pueda resultar diferente.

Interior de una tienda de la cadena 'Action' / Jurriaan Hoefsmit

El precio es, sin duda, el principal reclamo de la marca. Según la compañía, más de dos tercios de su catálogo cuesta menos de 2 euros, una política que ha contribuido a convertirla en una de las cadenas de descuento con mayor crecimiento en Europa.

La teoría estaba clara, y esa idea se ha puesto en práctica. El modelo de negocio se basa en ofrecer una gran variedad de productos a precios reducidos, logrando atraer a miles de clientes en los países donde opera. Además, la mezcla de artículos cotidianos con novedades constantes también fomenta que muchos compradores descubran productos diferentes en cada visita.

Horario de apertura

La tienda de Illescas cuenta con 789 metros cuadrados de superficie comercial y está situada en Avenida de las Naciones, número 25. Para su puesta en marcha, la empresa ha incorporado 15 trabajadores, que se encargarán tanto de la atención al público como de la gestión diaria del establecimiento.

El horario de apertura será de lunes a sábado, de 9:00 a 22:00 horas, lo que supone un amplio margen que facilita las compras tanto a los vecinos del municipio como a quienes se desplazan desde otros puntos cercanos del corredor de La Sagra.

Action: una empresa en plena expansión

Action es una cadena de origen neerlandés especializada en la venta de productos no alimentarios a bajo coste. Su rápido crecimiento en los últimos años ha impulsado la expansión de la compañía por numerosos países europeos, consolidándose como una de las marcas más populares dentro del sector de tiendas de descuento.

Interior de una tienda de la cadena 'Action' / ACTION

Además de su política de precios, la empresa asegura mantener una estrategia orientada a reducir el impacto ambiental de sus operaciones. Entre las medidas adoptadas se encuentra la eliminación de conexiones de gas en sus establecimientos, así como la reducción del consumo energético mediante sistemas de iluminación LED.

Asimismo, otras cuestiones como sus productos o madera, provienen supervisados bajo criterios estrictos certificados por sistemas internacionales como FSC o PEFC. Un último ejemplo son todos los productos de marca propia elaborados con cacao utilizando, desde 2022, cacao de Comercio Justo.