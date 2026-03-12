Toledo pelea en Madrid por convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031: "Hay buenas sensaciones"

¿Qué significa ser Capital Europea de la Cultura?

Este título conferido por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que se dará dentro de seis años a dos ciudades de España y Malta, situará en el epicentro de la cultura a sus galardonadas. Entre las diez ciudades españolas que optan por este reconocimiento, Toledo se posiciona como una de las posibilidades más destacadas en pleno auge de turismo.

Hasta la fecha, 73 ciudades han sido Capitales Europeas de la Cultura, este año lo ostentan Chemnitz (Alemania) y Nova Gorica-Gorizia (Eslovenia). Entre estas, Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016) han sido las ciudades españolas que han ostentado dicho reconocimiento. Y hasta 2031, España no tendrá otra Capital Europea de la Cultura. Para esta convocatoria, Toledo se enfrenta a Jerez, Granada, Pamplona, Burgos, Oviedo, Cáceres, Palma de Mallorca, Vitoria, León y Las Palmas de Gran Canaria.

Y es que, de ser elegida como tal, esta designación fomentaría al reconocimiento internacional de la historia de la capital toledana fuera de las barreras nacionales.

