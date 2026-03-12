Saltar al contenido principalSaltar al pie de página


LOS FINALISTAS SE CONOCERÁN MAÑANA

Toledo pelea en Madrid por convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031: "Hay buenas sensaciones"

Toledo es una de las ocho ciudades españolas candidatas a Capital Europea de la Cultura 2031

Toledo es una de las ocho ciudades españolas candidatas a Capital Europea de la Cultura 2031 / EPE

Regina Ruiz

Madrid/Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, encabeza la delegación que este jueves defendió en el Ministerio de Cultura el proyecto estratégico de la ciudad para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, una propuesta que plantea Toledo como ciudad europea del encuentro, conectando su legado histórico con los retos del futuro.

La delegación ha contado con media hora para exponer el proyecto y una hora más para responder a las preguntas de un jurado internacional, según ha informado el Ayuntamiento. El trabajo de la delegación toledana comenzó hace más de dos años y ha sido un proceso construido colectivamente junto a la ciudadanía, las instituciones y el tejido cultural y social de la ciudad.

