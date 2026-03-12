En Directo
LOS FINALISTAS SE CONOCERÁN MAÑANA
Toledo pelea en Madrid por convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031: "Hay buenas sensaciones"
El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, encabeza la delegación que este jueves defendió en el Ministerio de Cultura el proyecto estratégico de la ciudad para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, una propuesta que plantea Toledo como ciudad europea del encuentro, conectando su legado histórico con los retos del futuro.
La delegación ha contado con media hora para exponer el proyecto y una hora más para responder a las preguntas de un jurado internacional, según ha informado el Ayuntamiento. El trabajo de la delegación toledana comenzó hace más de dos años y ha sido un proceso construido colectivamente junto a la ciudadanía, las instituciones y el tejido cultural y social de la ciudad.
Regina Ruiz
Alumnos de un colegio de Toledo, de excursión en Madrid, junto al alcalde
A las 12 del mediodía, cuando la delegación del Ayuntamiento de Toledo salió del Ministerio de Cultura tras defender su propuesta para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031, los alumnos del Colegio Mayor, que durante la jornada de este jueves está de excursión en Madrid, se han acercado hasta el alcalde, Carlos Velázquez para fotografirse con él. La decena de estudiantes toledanos ha "vivido" en primera persona cómo la capital manchega está más cerca en conseguir este reconocimiento.
María Saiz
¿Qué significa ser Capital Europea de la Cultura?
Este título conferido por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que se dará dentro de seis años a dos ciudades de España y Malta, situará en el epicentro de la cultura a sus galardonadas. Entre las diez ciudades españolas que optan por este reconocimiento, Toledo se posiciona como una de las posibilidades más destacadas en pleno auge de turismo.
Hasta la fecha, 73 ciudades han sido Capitales Europeas de la Cultura, este año lo ostentan Chemnitz (Alemania) y Nova Gorica-Gorizia (Eslovenia). Entre estas, Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016) han sido las ciudades españolas que han ostentado dicho reconocimiento. Y hasta 2031, España no tendrá otra Capital Europea de la Cultura. Para esta convocatoria, Toledo se enfrenta a Jerez, Granada, Pamplona, Burgos, Oviedo, Cáceres, Palma de Mallorca, Vitoria, León y Las Palmas de Gran Canaria.
Y es que, de ser elegida como tal, esta designación fomentaría al reconocimiento internacional de la historia de la capital toledana fuera de las barreras nacionales.
Regina Ruiz
"Podemos ayudar a dar luz a Europa de nuevo"
Para el alcalde de Toledo y el resto de la delegación que ha presentado la candidatura, las expectativas son muy positivas y confían en que mañana se cumpla el resultado esperado. Carlos Velázquez asegura que los miembros del comité ahora están deseando visitar Toledo y que han sido capaces de transmitirles todas sus fortalezas: "Tenemos unas capacidades que pueden asegurar el éxito de una convocatoria tan importante. Por supuesto, también el relato y la historia y el legado de una ciudad como Toledo que dio luz a Europa, que fue cuna del renacimiento y que supo ver en las diferencias una oportunidad de crecimiento común y compartido para toda Europa".
Carlos Velázquez confirma que había nervios antes de exponer su proyecto, pero que se han quedado muy tranquilos después de exponer. En este tipo de defensas, es muy importante cumplir con los plazos establecidos y han conseguido exponer todo su proyecto en la media hora que tenían. Ahora están relajados, además de por el resultado por saber lo bien que han hecho el trabajo tanto estos meses atrás como hoy.
