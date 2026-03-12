En el parque de La Vega de Toledo habrá seis quioscos nuevecitos, con churrería y horchatería incluida

Lavado de cara al parque toledano de La Vega. El consistorio ha iniciado el proceso de licitación para la concesión de los quioscos, con el objetivo de revitalizar este espacio y consolidarlo como un enclave más atractivo para vecinos y visitantes.

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, ha explicado que se trata de un concurso público mediante tramitación ordinaria para la explotación y mantenimiento de los quioscos, con una duración de siete años y un precio de licitación total de 747.600 euros. Este periodo permitirá a los adjudicatarios realizar las inversiones necesarias para adaptar y mejorar las instalaciones existentes.

El proyecto incluye la instalación de cuatro quioscos grandes, dos se situarán en la parte delantera y dos en la trasera, con 106,70 metros cuadrados construidos y 77,80 metros útiles respectivamente. Cada quiosco contará con cocina, almacén y terraza de 80 metros cuadrados con posibilidad de cerramiento acristalado, en una estructura de forma octogonal. Además, se incorporarán dos quioscos más pequeños en la zona delantera, destinados a la venta de encurtidos y productos envasados, con terraza y marquesina de 40 metros cuadrados.

Cuánto cuestan los nuevos quioscos del parque de La Vega de Toledo

El canon base de licitación se ha fijado según factores como superficie, ubicación, actividad y viabilidad económica:

Quiosco de churrería: 2.500 euros mensuales.

Quioscos hosteleros, incluida horchatería y los traseros: 1.800 euros mensuales.

Quioscos de encurtidos y productos envasados: 500 euros mensuales.

Además, se aplicará un coeficiente corrector en función de la estacionalidad y la ubicación de los quioscos. Según Alcalde, los quioscos delanteros tendrán usos específicos para mantener la identidad histórica del parque: uno para churrería y otro para horchatería, mientras que los traseros contarán con un uso hostelero flexible.

El portavoz ha recordado que este proyecto forma parte de un plan más amplio de revitalización del parque, que incluye la eliminación de una infraestructura de hormigón prevista en la Rosaleda, la creación de un gran parque infantil y la ampliación de la masa arbórea.

Los pliegos de licitación se publicarán próximamente, con un plazo estimado de 15 días para que las empresas interesadas presenten sus propuestas. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca convertir La Vega en un espacio dinámico, histórico y representativo de la ciudad de Toledo.