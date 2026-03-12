Las monjas de Belorado abandonan el monasterio antes del desahucio y se trasladan a este pueblo de Toledo

Las exmonjas de Belorado han abandonado esta pasada madrugada, horas antes de que se cumpliera el plazo dado por el Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos), el monasterio burgalés donde residían, realojándose de manera momentánea en una localidad toledana.

Según ha informado de madrugada su portavoz, Francisco Canals, las exmonjas han dejado el monasterio a las 02:46 horas de este jueves, 12 de marzo, tras llevar a cabo un acto simbólico en el que la exabadesa, Laura García de Viedma, ha apagado una última vela en el altar de la Iglesia, además de todos los interruptores del edificio.

Mudanza temporal a Toledo

La salida se ha producido unas horas antes de que este jueves, a las 9:30 horas, los abogados de las exreligiosas entregaran las llaves del monasterio a la comisión judicial. Este proceso se ha llevado a cabo casi dos años después (13 de mayo de 2024) de que anunciaran su salida de la Iglesia católica, lo que llevó a su excomunión por un delito de cisma.

Las monjas clarisas del convento de Belorado, en una imagen de archivo. / EUROPA PRESS

La mudanza ha tenido lugar después de que el juzgado rechazara su última petición de un mes de prórroga antes de ejecutar el desahucio. Por ahora, las exmonjas se realojarán en el monasterio de Orduña (Bizkaia) y en La Puebla de Montalbán, en Toledo, una localidad con vínculos familiares de una de ellas.

Canals explicó el pasado lunes que esta mudanza se tratará de un "alojamiento temporal" mientras estudian las alternativas que les han ofrecido a través de la campaña lanzada a principios de febrero para encontrar un convento, por la que han recibido una treintena de propuestas de casas, fincas o inmuebles.

Buscan una manera de subsistir

Tras conocer la orden de desahucio, las exclarisas lanzaron la nombrada campaña "queremosunconvento.com", con la que buscaban una nueva alternativa habitacional. Sin embargo, todavía tienen que valorar su nuevo hogar, incluso decidir si pueden residir en alguno de ellos.

"Varias de las propiedades son fincas rústicas so viviendas que necesitan una reforma para poder ser habitadas, algo para lo que se necesita dinero y las monas ahora mismo no lo tienen", explica su portavoz.

Laura García de Viedma, exabadesa del convento de Belorado. / CEDIDA

Precisamente por esta razón, el destino más probable es un municipio de la España vaciada, donde puedan asumir unos costes de vida más bajos.

Actualmente, las exclarisas no tienen un medio de subsistencia con el que salir adelante. El criadero de perros y el restaurante de clausura que tuvieron en Asturias ya no les aportan beneficios económicos y, junto a la búsqueda de una vivienda, tratan de encontrar la manera de volver a ganar dinero.