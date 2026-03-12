Día del Padre: ¿Es festivo en Toledo el 19 de marzo de 2026? Esto dice el calendario laboral

El 19 de marzo, día en el que se celebra en España el Día del Padre y la festividad de San José, está a la vuelta de la esquina. Y como es habitual, esta fecha vuelve a generar dudas entre muchos trabajadores sobre si se trata o no de una jornada festiva en su ciudad.

En 2026 esta fecha cae en jueves y, como ocurre cada año, su carácter laboral o no depende del calendario aprobado por cada comunidad autónoma o incluso por los propios municipios.

¿Es festivo el Día del Padre en Toledo?

En el caso de Castilla-La Mancha, el calendario laboral de 2026 establece que el 19 de marzo no será festivo ni en Toledo ni en ninguna provincia del territorio. Esta decisión se debe a que la comunidad ha decidido trasladar esta celebración al lunes 6 de abril, coincidiendo con el Lunes de Pascua.

De esta forma, el Día del Padre será una jornada laboral ordinaria en la ciudad, mientras que el descanso se concentrará en el periodo de Semana Santa.

Sí será festivo en cinco comunidades autónomas

Cabe recordar que el día de San José fue uno de los festivos católicos no laborables que cada año llenaban el calendario durante la dictadura. Sin embargo, y ya en democracia, desde mediados de los 80, el 19 de marzo no se incluye entre los ocho festivos nacionales no sustituibles.

Imagen de archivo. Día del padre. / Pexels

De esta manera, cada territorio decide si escoge o no la fecha del 19 de marzo como festivo. De hecho, en 2026, será festivo en cinco comunidades autónomas: Murcia, Navarra, Galicia, País Vasco y en la Comunidad Valenciana.

De hecho, en esta última región, y más concretamente en Valencia, el día de San José supone el punto y final de las Fallas con la tradicional "cremà" de los monumentos.

Próximas fiestas en Toledo

Si bien el Día del Padre no es una jornada en la que librarse de trabajar, las próximas fiestas en Toledo, así como en el resto del país no están muy lejos. La razón, muy simple de explicar: la llegada de la Semana Santa.

Así, los toledanos tan solo tendrán que esperar dos semanas más a partir de ese 19 de marzo para poder vivir lo que, en España, se conoce como 'puente' o fin de semana largo. El 2 de abril, Jueves Santo, será festivo en toda Castilla-La Mancha, mientras que el día 3, Viernes Santo, será festivo nacional como es habitual.

La gran novedad es, como ya se ha mencionado anteriormente, el día 6 de abril, Lunes de Pascua. En el caso de Toledo, esta fecha será festivo local, teniendo así hasta cinco días de descanso consecutivos que permitirán recargar pilas. El siguiente festivo ya será en mayo, con el Día del Trabajador (1 de mayo).

De ahí en adelante, los festivos en Toledo se reducen, destacando las siguientes fechas: