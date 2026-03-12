El único colegio de Castilla-La Mancha entre los 100 mejores de España, según la revista Forbes, está en Toledo

Cada año, la prestigiosa revista Forbes publica la lista más ansiada: los mejores colegios de España. Y es que, escoger un buen colegio para sus hijos es una de las decisiones a la que más vueltas le dan los padres y madres. La cercanía al hogar o la oferta de extraescolares son los factoresque más suelen inclinar la balanza a favor de elegir un centro escolar, pero muchas familias optan por opciones más lejanas pero que, sin embargo, están mejor valoradas por los expertos.

Entre los 100 mejores colegios de España, el único de Castilla-La Mancha se encuentra en Toledo. Para la elaboración de este ranking educativo, Forbes fija 36 criterios: nota media de acceso a la universidad, el ratio de alumnos por profesor o las infraestructuras del centro, todo ello ponderado por un comité de profesionales con perfiles pedagógicos, psicológicos y profesionales de la educación.

Un colegio de Toledo entre los 100 mejores de España según Forbes

El International School San Patricio es un colegio privado aparece de forma recurrente entre los mejores centros educativos del país y es, además, el único de Castilla-La Mancha que figura en el ranking nacional. Su modelo educativo se basa en el programa IB Continuum de Bachillerato Internacional, que abarca todas las etapas formativas desde Infantil hasta Bachillerato, con una fuerte apuesta por la educación multilingüe y la proyección universitaria internacional de sus alumnos.

Destacan su centro de triatlón propio, los viajes de esquí y culturales, los programas de voluntariado y enriquecimiento para alumnos residentes, así como la escuela de familias EduPadres y los cursos de RCP y seguridad. El campus cuenta con biblioteca, laboratorios, piscina, instalaciones deportivas y residencia renovada. El profesorado posee titulación universitaria y formación oficial IB, con nivel mínimo C1 en el idioma de instrucción.

¿Cuánto cuesta estudiar en el mejor colegio de Toledo?

El International School San Patricio Toledo, ubicado en la calle Juan de Vergara, cuenta con todas las etapas educativas y las cuotas varían según el nivel académico. En la Nursery School (educación infantil temprana), el precio depende del horario elegido (de 9 a 12:15, 14 o 17 horas) y oscila entre 2.350 y 5.400 euros anuales.

En el Programa de la Escuela Primaria (PEP), que forma parte del Bachillerato Internacional, las cuotas se sitúan entre 7.940 y 8.340 euros al año, dependiendo del curso.

Para los alumnos del Programa de los Años Intermedios (PAI), correspondiente a la etapa de Secundaria, la matrícula tiene un coste de 9.020 euros anuales.

El Programa del Diploma (PD), equivalente al Bachillerato y que prepara a los estudiantes para el acceso a universidades internacionales, tiene un precio de 13.980 euros al año tanto en primero como en segundo curso.