Toledo defiende su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 ante el Ministerio: "Podemos ayudar a dar luz a Europa de nuevo"

Toledo se ha enfrentado hoy a la primera prueba para convertirse en la Capital de la Europea de la Cultura 2031 de España. Una delegación encabezada por el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, ha defendido esta mañana en el Ministerio de Cultura su candidatura. Mañana viernes, conoceremos las localidades que pasan a la fase final para conseguir este reconocimiento en 2031, entre la capital regional, Granada, Oviedo, Jerez, Cáceres, Burgos, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, Palma y el municipio valenciano de Potries.

Para el alcalde de Toledo y el resto de la delegación que ha presentado la candidatura, las expectativas son muy positivas y confían en que mañana se cumpla el resultado esperado. Carlos Velázquez asegura que los miembros del comité ahora están deseando visitar Toledo y que han sido capaces de transmitirles todas sus fortalezas: "Tenemos unas capacidades que pueden asegurar el éxito de una convocatoria tan importante. Por supuesto, también el relato y la historia y el legado de una ciudad como Toledo que dio luz a Europa, que fue cuna del renacimiento y que supo ver en las diferencias una oportunidad de crecimiento común y compartido para toda Europa".

Carlos Velázquez confirma que había nervios antes de exponer su proyecto, pero que se han quedado muy tranquilos después de exponer. En este tipo de defensas, es muy importante cumplir con los plazos establecidos y han conseguido exponer todo su proyecto en la media hora que tenían. Ahora están relajados, además de por el resultado por saber lo bien que han hecho el trabajo tanto estos meses atrás como hoy.

La delegación de Toledo a la salida del Ministerio de Cultura / R.R.

La delegación de Toledo ha tenido media hora para exponer su proyecto y después se han enfrentado a una hora completa de preguntas de la comisión evaluadora. El alcalde ha explicado que estas dudas eran relacionadas sobre las debilidades que podía tener la candidatura de la ciudad. Cuenta que los miembros del comité se habían estudiado a la perfección el proyecto de Toledo y han sabido preguntar de forma muy específica.

La ventaja de la exposición es que en la delegación conocían a la perfección las debilidades que tenía su candidatura y las han estudiado al milímetro para poderles dar una buena respuesta. Además, saben que hay otras ciudades con una propuesta más consolidada y que incluso se han presentado en otras ocasiones. Aunque saben que es algo que puede condicionarles, no le asustan y asumen con ganas el reto que les supone: "Toledo, que nunca se había presentado a un proyecto de este tipo, tenía que presentarse, tenía que dar este paso porque había la determinación y la voluntad compartida de ser protagonistas del futuro cultural europeo y creemos que Toledo tiene respuestas a los retos que se plantean en la Europa del siglo XXI".

El alcalde de Toledo ha utilizado esta exposición para compartirle al tribunal algunos proyectos que llegarían a Toledo si consiguen ser Capital Europea de la Cultura. Aunque no ha querido anunciarlos por ahora, asegura que a partir de la semana que viene se van a ir conociendo. Ideas que se van a llevar a cabo para la ciudad sin importar el resultado de mañana.

Desde Toledo, esperan que la ciudad vuelva a ser "Luz para Europa" y que mañana todo sean buenas noticias y celebraciones. Carlos Velázquez explica: "Creemos que Toledo y el modelo de Toledo, lo que ya ha sucedido en Toledo y lo que hemos tratado de plasmar en este documento de proyecto de candidatura puede ayudar de nuevo a dar luz a Europa".

El resto de ciudades también han presentado sus candidaturas a lo largo de esta semana. Mañana viernes conoceremos las localidades que lucharán por convertirse en la Capital Europea de la Cultura 2031.