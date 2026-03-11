Toledo frente a sus rivales: así está la carrera por pasar a la fase final para ser la Capital Europea de la Cultura 2031 este viernes

Toledo afronta una semana decisiva en su carrera para ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031. Durante toda esta semana, las ciudades que se ha presentado a este reconocimiento han presentado sus candidaturas en Madrid y mañana jueves 12 de marzo será el turno de la capital regional, con una delegación encabezada por el alcalde, Carlos Velázquez. A las 9.30 horas presentarán ante un jurado internacional su proyecto en la sede del Ministerio de Cultura en Madrid, con media hora para exponerlo y una hora para responder preguntas del jurado.

Este viernes, 13 de marzo, la previsión de la comisión evaluadora es que se den a conocer los aspirantes que pasarán a la fase final. Una situación en la que muchos se preguntan qué posibilidades tiene Toledo de conseguir ese título o de pasar a la fase final en comparación con el resto de candidatos.

Toledo vs. el resto de ciudades que se presentan para ser Capital Europea de la Cultura 2031

La iniciativa Capital Europea de la Cultura tiene el objetivo de valorar la riqueza, la diversidad y las características comunes de las culturas europeas. Nació en 1985 y más de 60 ciudades han sido designadas con este reconocimiento. En 2031 es el turno de España y Malta, con Toledo queriendo convertirse en el candidato español.

Junto a Toledo, pelearán por este reconocimiento Granada, Oviedo, Jerez, Cáceres, Burgos, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, Palma y Potries, localidad valenciana. Frente a estos candidatos, ¿qué diferencias ahí en las propuestas de cada uno?

La candidatura de Toledo tiene el lema de "Shaping Culture", algo que se traduce como dar forma a la cultura. La ciudad quiere transmitir el mensaje de que está acostumbrada a reinventarse, con su enorme legado histórico, todas las culturas que han vivido en sus calles y como han contribuido a su imagen actual y a la de toda Europa, buscando volver a ser ese punto de encuentro para todos. Cuenta con el apoyo de las instituciones locales y regionales de Castilla-La Mancha, la UCLM, más de 50 medios de comunicación y empresas de referencia como JOMA, García-Baquero o Puy du Fou.

Toledo presenta su candidatura oficial para ser Capital Europea de la Cultura 2031 / Ayuntamiento de Toledo

Otro fuerte candidato que quiere basar el proyecto en su gran pasado histórico es Granada, con el mensaje de "Granada tierra que inspira, conocimiento que transforma". La ciudad ha basado esta candidatura en muchos aspectos, como que el 2031 coincide con el V Centenario de su universidad o que se trata de un punto de convivencia entre la vida mediterránea y el mundo árabe. Cuenta con el apoyo de los 174 municipios que forman la provincia, instituciones políticas, la Secretaría General de la Euroárabe, medios de comunicación locales y empresas importantes como los supermercados Coviran.

También en Andalucía, Jerez "tiene el sueño", según explican en su candidatura, de ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Su proyecto se basa en el compromiso de seguir cambiando y evolucionando con los valores de convivencia, inclusión y la diversidad, explican que desde la periferia y con toda la fuerza del sur, tendrán el impulso de seguir caminando por un futuro mejor, siempre con la cultura como eje central. Cuentan con el apoyo de la provincia de Cádiz y enfocan su proyecto en bazas como el flamenco, el vino o el patrimonio ecuestre.

En el caso de Oviedo, opta a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 llevando por bandera la “amabilidá”. Esto quiere decir que proponen un espacio en el que podamos relacionarnos, conciliando en las diferencias y sin voluntad de imponer, generando diálogo social e intergeneracional. Una candidatura que han basado en tres ejes: Abellugu, el refugio donde todas y todos nos sentimos acogidos; Orbayu, la lluvia fina, constante, para un territorio fértil donde se mezclarán las disciplinas y sestaferia, el trabajo comunitario, la ayuda mutua.

Otro competidor de Toledo es Cáceres. Para conseguir este reconocimiento se han acogido al término "Transcultura", del latín trans- (que significa “ir más allá”), un concepto que invita a atravesar fronteras y disciplinas, a transformar colectivamente, con su raíz en la trashumancia. Cuenta con el apoyo de grandes instituciones, como CaixaBank, Caja Rural de Extremadura o la Fundación Academia Europea e Iberoamericana.

Similar es la idea que de Burgos, que propone mirar al futuro desde la cultura como bien común, porque lo consideran una fuerza que inspira y transforma, mientras consigue fortalecer los valores que unen a Europa.

Los 40 emdios de comunicación que se adhieren a la candidatura de Toledo como capital europea de la cultura / EPE

Palma tiene como lema “Mediterráneo en Movimiento”, busca situar la cultura como motor de identidad, convivencia e innovación, apostando también por diversificar el modelo turístico más allá del sol y playa, reforzando el sector cultural local. La propuesta pone en valor su patrimonio histórico y cuenta con el respaldo institucional del Govern balear y de los municipios de las cuatro islas del archipiélago, como un proyecto que expone la esencia balear al conjunto.

Una propuesta original es la de Las Palmas de Gran Canaria, que presenta su candidatura bajo el lema “Rebelión de la geografía". El rival de Toledo quiere reivindicar el papel de los territorios insulares y periféricos dentro de Europa, con la idea de que la geografía no es solo un espacio físico, sino un conjunto de historias, encuentros y experiencias. Quieren impulsar nuevas formas de vida desde el Atlántico, abordando retos como la desigualdad y con el respaldo de instituciones canarias.

El último contrincante de Toledo en la carrera de ser Capital Europea de la Cultura 2031 es el pequeño municipio valenciano de Potries. Con el lema “Orgull de pobles”, quiere demostrar que la cultura también puede surgir desde el mundo rural y que los pueblos pequeños pueden tener un papel relevante en el panorama cultural europeo. El proyecto busca unir iniciativas culturales del ámbito rural y reivindicar la riqueza patrimonial y creativa de estos territorios.

Será el viernes cuando conozcamos si Toledo avanza a la fase final para ser Capital Europea de la Cultura o si, por el contrario, hay ciudades que han presentado de forma más atractiva su candidatura.