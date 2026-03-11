El Ayuntamiento de Toledo anuncia cambios en el proyecto del Valle: elimina la fuente y las balizas lumínicas

Mejorar la conexión entre el Valle de Toledo y la entrada del parque de Polvorines. Esto es lo que contempla el ambicioso proyecto que, desde hace un mes, está más cerca de convertirse en realidad después de que el ayuntamiento comenzara la redacción de este mismo hace un año. Bautizado como el 'Montmartre Natural', el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, aclaró que este proyecto se encuentra actualmente en licitación.

El Ayuntamiento de Toledo estudia introducir algunos cambios en el diseño inicial del proyecto, el cual contempla actuaciones en diferentes zonas como el entorno del Hospital Virgen del Valle, el Parador de Toledo, la carretera de Cobisa, el propio Valle y el parque de Polvorines. Según explicó Velázquez, el Consistorio se está planteado "eliminar la fuente del mirador y también las balizas lumínicas nocturnas", tras ser preguntado por este proyecto en el día ayer durante la celebración del 25 aniversario de la constitución del Consorcio.

"Entendemos que el mantenimiento de estas fuentes es bastante complejo en una zona verde de la ciudad", explicó Velázquez. Mientras que en lo que respecta a las balizas lumínicas, la intención del equipo de Gobierno es destinar esa iluminación a la Ronda del Valle, donde consideran que resulta más necesaria. "Estas dos cuestiones seguramente se retiren del proyecto y nos centremos en facilitar la posibilidad de descubrir una parte del valle que no conoce mucha gente", continuó el alcalde.

El planteamiento de un auditorio en el Valle es un proyecto diferente

De esta manera, la intervención en la zona del Valle transformará el entorno del mismo mediante nuevos senderos peatonales y ciclistas y una plaza-mirador, con el objetivo de mejorar la movilidad sostenible y conectar la ribera del Tajo con uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, el Mirador del Valle, descentralizando la presión turística del Casco Histórico y fomentando, de igual manera, el turismo de naturaleza. Un proyecto que cuenta con un estudio de arquitectura elaborado por Cachivache Atelier S.L., quien lo ha denominado 'Conexión Valle-Polvorines' por las dos áreas que conecta. Unas actuaciones que están dotadas con un presupuesto de más de 517.00 euros y tienen un plazo de ejecución de cinco meses.

La gran plaza-mirador se ubicará junto al Parador de Toledo / Cachivache Atelier S.L.

Mientras que el parque Polvorines se adecuará el acceso, se mejorará la iluminación sostenible y se facilitará la conexión con los nuevos itinerarios. Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Toledo, financiado parcialmente por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (Nex Generation EU).

Carlos Velázquez aprovechó además para aclarar que el planteamiento de construir un auditorio al aire libre en el Valle, el cual iba a contar con una capacidad de unas 2.000 personas, es un proyecto "que no tiene nada que ver con el proyecto del Valle". Una construcción que se queda, por ahora, aparcado: "de momento no, estamos centrados en otras cuestiones".