Toledo celebra el 25 aniversario de su Consorcio: estos son los espacios que se abrirán en las jornadas de puertas abiertas

El Consorcio de Toledo cumple 25 años y por ello el presidente -y alcalde de la ciudad-, Carlos Velázquez, ha anunciado una programación cultural especial por este aniversario de un cuarto de siglo.

Se celebrará mediante unas jornadas de puertas abiertas que comenzarán este fin de semana, 14 y 15 de marzo. "El corazón de la ciudad de Toledo se abre a la ciudadanía con la apertura de espacios desconocidos, muchos de ellos que se abren por primera vez y otros después de haber sido rehabilitados por el Consorcio", ha explicado el alcalde.

Los toledanos pueden proponer sus propios planes culturales

Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar de forma directa en la agenda cultural del Consorcio durante este año 2026. "Queremos escuchar a los toledanos, especialmente a los jóvenes, y llenar de vida las calles del Casco Histórico, a la vez que disfrutar de arte y cultura por los rincones de la ciudad gestionados por el Consorcio". Por ello, todos los interesados pueden dejar sus propias propuestas en la página web, rellenando el formulario del menú del 25 aniversario.

Por otro lado, el gerente de la Institución, Jesús Corroto, ha recordado que "hace 25 años nace el Consorcio de la Ciudad de Toledo con el objetivo de proteger, recuperar y revitalizar el Casco Histórico; conservar su patrimonio, sin convertirlo en pieza de museo y mantenerlo vivo, habitado y humano". El acto conmemorativo ha contado además con la presencia del delegado del Gobierno de España, José Pablo Sabrido; la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo; y el delegado provincial de Fomento de la Junta de Comunidades, Jorge Moreno.

Durante el mismo se hicieron menciones especiales a los medios de comunicación, vecinos del Casco Histórico de Toledo, Arzobispado y órdenes religiosas, espacios de patrimonio desconocido y trabajadores del Consorcio.

Algunas de las actividades de las Jornadas de Puertas Abiertas

Se realizarán unas jornadas de puertas abiertas que darán comienzo el fin de semana del 14 y 15 de marzo con la apertura de “Alminares y Torres”; se abrirán, en horario de 10:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:30 horas: la Torre de la Iglesia del Convento de Concepcionistas, la Torre del Al-Hizan, la Torre de la Iglesia de San Sebastián y el Alminar en la Iglesia del Salvador.