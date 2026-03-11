PATRIMONIO
Toledo celebra el 25 aniversario de su Consorcio: estos son los espacios que se abrirán en las jornadas de puertas abiertas
Las actividades comenzarán durante el 14 y 15 de marzo
El Consorcio de Toledo cumple 25 años y por ello el presidente -y alcalde de la ciudad-, Carlos Velázquez, ha anunciado una programación cultural especial por este aniversario de un cuarto de siglo.
Se celebrará mediante unas jornadas de puertas abiertas que comenzarán este fin de semana, 14 y 15 de marzo. "El corazón de la ciudad de Toledo se abre a la ciudadanía con la apertura de espacios desconocidos, muchos de ellos que se abren por primera vez y otros después de haber sido rehabilitados por el Consorcio", ha explicado el alcalde.
Los toledanos pueden proponer sus propios planes culturales
Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar de forma directa en la agenda cultural del Consorcio durante este año 2026. "Queremos escuchar a los toledanos, especialmente a los jóvenes, y llenar de vida las calles del Casco Histórico, a la vez que disfrutar de arte y cultura por los rincones de la ciudad gestionados por el Consorcio". Por ello, todos los interesados pueden dejar sus propias propuestas en la página web, rellenando el formulario del menú del 25 aniversario.
Por otro lado, el gerente de la Institución, Jesús Corroto, ha recordado que "hace 25 años nace el Consorcio de la Ciudad de Toledo con el objetivo de proteger, recuperar y revitalizar el Casco Histórico; conservar su patrimonio, sin convertirlo en pieza de museo y mantenerlo vivo, habitado y humano". El acto conmemorativo ha contado además con la presencia del delegado del Gobierno de España, José Pablo Sabrido; la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo; y el delegado provincial de Fomento de la Junta de Comunidades, Jorge Moreno.
Durante el mismo se hicieron menciones especiales a los medios de comunicación, vecinos del Casco Histórico de Toledo, Arzobispado y órdenes religiosas, espacios de patrimonio desconocido y trabajadores del Consorcio.
Algunas de las actividades de las Jornadas de Puertas Abiertas
Se realizarán unas jornadas de puertas abiertas que darán comienzo el fin de semana del 14 y 15 de marzo con la apertura de “Alminares y Torres”; se abrirán, en horario de 10:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:30 horas: la Torre de la Iglesia del Convento de Concepcionistas, la Torre del Al-Hizan, la Torre de la Iglesia de San Sebastián y el Alminar en la Iglesia del Salvador.
- El fin de semana del 18 y 19 de abril se abrirán “claustros y capillas”.
- El fin de semana del 16 y 17 de mayo podremos visitar “baños y mezquitas”.
- El fin de semana del 13 y 14 de junio podremos visitar “salones y cuevas”.
- Los madrileños se resignan ante la subida del precio de los carburantes: 'Quitaremos dinero de otro sitio para poder movernos
- La Comunidad de Madrid avanza en la ampliación del Metro hacia Madrid Nuevo Norte y presenta cinco alternativas: la preferida, prolongar la Línea 1
- Adiós a este cotidiano gesto en el Metro de Madrid: el suburbano recurre a la normativa y advierte a los ciudadanos
- El Gobierno y Ayuso pactan retrasar hasta junio la rehabilitación de edificios públicos
- Madrid acogerá un encuentro internacional sobre pastoreo para analizar retos y oportunidades del sector ganadero
- Kanye West (Ye) actuará en Madrid el 30 de julio: precios y detalles de la venta general de entradas
- Una habitación por 200.000 euros: el hotel de Madrid con cientos de propietarios abre en Valdebebas
- El Primark italiano abre su tienda más grande en Madrid: moda a precios asequibles