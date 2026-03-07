El “pueblo quijotesco” de Toledo que sigue siendo un secreto a solo 130 km de Madrid

Normalmente, la atención turística de extranjeros o de los propios españoles al visitar una cierta zona se centra en los lugares más conocidos de cada región. Sin embargo, existen otros lugares -igual de bellos pero menos populares- que se encuentran relegados al anonimato.

Este tipo de municipios, siempre infravalorados, ofrecen atractivos únicos para aquellos que se animen, de verdad, a explorar todos los encantos que existen, por ejemplo, en Toledo.

La revista Viajar realizó, hace no mucho, un mapa con las localidades más infravaloradas de toda España. En él se encontraban sitios pocos conocidos a nivel nacional o que, directamente, quedaban ensombrecidos por otros aledaños.

Uno de estos pueblos se encuentra en Toledo

En la provincia de Toledo, el pueblo más infravalorado es Consuegra, un pequeño enclave a tan solo 40 minutos en coche de la capital castellano-manchega y a una hora y media de Madrid.

Consuegra, en Toledo / Portal del Ayuntamiento de Consuegra

La revista define a este pueblo, que cuenta con poco menos de 10.000 habitantes según el INE, como "el lugar del que no se quiso acordar Cervantes al escribir el libro más famoso de todos los tiempos".

Y así es. Porque pensar en un paisaje de la Mancha es pensar en Consuegra, pues en sus inmediaciones se encuentran las infinitas planicies doradas, caseríos de piedra con masilla blanca y los clásicos molinos blancos, que puedes alquilar para pasar la noche, que son ya una atracción turística.

Otros lugares de interés para visitar en Consuegra

Además de sus famosos molinos, "también merece la pena visitar el castillo de la Muela, situado en una loma alejada del pueblo, un lugar impresionante para mirar la ciudad", añade la revista.

La arquitectura religiosa ocupa un lugar destacado en Consuegra, como era de esperarse. Entre sus ejemplos más representativos se encuentran la ermita del Santísimo Cristo de Veracruz, con su imponente fachada de mármol blanco; la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, que alberga una cripta de estilo mudéjar; o el Convento de las Madres de la Inmaculada Concepción.

La ermita del Santísimo Cristo de Veracruz en Consuegra / Portal Turismo de Consuegra

Otros lugares de interés en Consuegra son:

Presa romana: con más de 600 metros de largo es la más larga de la Hispania romana y un ejemplo de la ingeniería de la época.

con más de 600 metros de largo es la más larga de la Hispania romana y un ejemplo de la ingeniería de la época. Museo Arqueológico Municipal : con piezas desde el neolítico hasta el siglo XIX, ofrece una visión temática de la historia a través de objetos como el quemador de incienso carpetano, juegos mesa y armas.

: con piezas desde el neolítico hasta el siglo XIX, ofrece una visión temática de la historia a través de objetos como el quemador de incienso carpetano, juegos mesa y armas. Plaza de España : es el centro neurálgico de Consuegra, donde se ubica el antiguo foro romano. Alberga el edificio de los Corredores, el ayuntamiento de estilo castellano mudéjar y la torre del reloj.

: es el centro neurálgico de Consuegra, donde se ubica el antiguo foro romano. Alberga el edificio de los Corredores, el ayuntamiento de estilo castellano mudéjar y la torre del reloj. Casa la Tercia: Hoy solo se conserva el torreón, pero en su patio aún se pueden observar restos de columnas y estatuas romanas.

Los municipios más infravalorados de Castilla-La Mancha

Consuegra no es el único municipio infravalorado que destacó la revista Viajar en Castilla La-Mancha. De hecho, la revista quiso resaltar uno por provincia. Estos municipios son Yeste (Albacete), Viso del Marqués (Ciudad Real), Moya (Cuenca) y Mazarete (Guadalajara).